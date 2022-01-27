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В Липецкой области днем до -8
В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики – ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 января – 11 градусов мороза, что на 1 градус ниже нормы, 29 и 30 января – 5 градусов мороза, что на 6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура ночью: от -13 до -15 градусов, днем: от 6 до 8 градусов мороза.
День 28 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 28 градусов мороза.