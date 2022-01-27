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28 минут назад

Липецкий областной суд сегодня встал на сторону ещё троих противников QR-кодов

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#QR-код #коронавирус
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Липецкий областной суд сегодня встал на сторону ещё троих противников QR-кодов

В их появлении на Соборной площади в областном суде, в отличие от полиции, не усмотрели признаков митинга.

Сегодня в Липецком областном суде рассмотрели сразу три жалобы полицейских на постановления судов первой инстанции по факту событий 9 декабря на улице Зегеля в Липецке.

Напомним, 9 декабря недалеко от Липецкого областного Совета депутатов задержали четырёх противников введения QR-кодов. Несколько человек стояли напротив Христорождественского кафедрального собора и мирно беседовали. Это было как раз в то время, когда депутаты облсовета голосовали за федеральный законопроект о QR-кодах.

Этих людей полицейские расценили как участников незаконной массовой акции. В результате противников QR-кодов задержали, и в отделе полиции на них были составлены протоколы и по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Но в суде первой инстанции производство по всем четырём делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, было прекращено в связи с отсутствием в действиях задержанных состава административного правонарушения.

С этим не согласились составлявшие протоколы полицейские и подали четыре жалобы в Липецкой областной суд. Первую из них — по делу Максима Маркова рассмотрели ещё 20 января.

27 января рассматривали жалобы по делам Анжелы Селюковой, Татьяны Платоновой и Андрея Новикова.

В результате сегодня на всех трёх заседаниях в Липецком областном суде приняли решения, которыми оставили постановления судов первой инстанции без изменения, а жалобы полицейских без удовлетворения, поскольку факт проведения митинга установлен не был.
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#QR-код #коронавирус
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