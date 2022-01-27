Налоговые риски и нововведения 2022 года

Единый налоговый платеж, принцип «одного окна» при сдаче бухгалтерской отчетности, порядок получения квалифицированной электронной подписи. Об этих и других изменениях рассказал 25 января на встрече с предпринимателями на площадке «Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области» исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Липецкой области Аслан Мирзоев.





По словам Аслана Мирзоева, 2021 год не принес новых схем, которые можно отнести к налоговым рискам – все причины, которые могли привести к проверкам со стороны налоговой службы, предпринимателям были известны и раньше.



Между тем, предприниматели интересовались, существует ли судебная практика споров налоговой службы и бизнеса по поводу дробления бизнеса и разработаны ли схемы-инструкции – как избежать ошибок, если у компании есть необходимость разделить отделы и направления на отдельные самостоятельные службы.







- Так называемое «дробление» – это искусственное деление крупного бизнеса на несколько лиц для соблюдения критериев, установленных для специальных налоговых режимов, которые создавались как мера поддержки микро- и малого бизнеса. Само по себе разделение бизнеса не считается правонарушением, если виды деятельности организаций действительно различны, есть разумная деловая цель их существования, причём уплата налогов в меньшем размере не может считаться такой целью, то это разные бизнесы. Например, если в организации выделяют в отдельный блок ремонтные мастерские или автохозяйство. Да, такие маленькие отделившиеся подразделения работают в одной цепочке, но у них разные виды работ, - пояснил представитель управления.



- Если же крупные компании в рамках так называемой «оптимизации» делят свой бизнес на маленькие компании, которые подходят по формальным признакам под критерии микро и малого бизнес, и таким образом имеют конкурентные преимущества за счет незаконной налоговой оптимизации, то к компании-учредителю обязательно будут вопросы со стороны налоговых органов, - добавил и.о. руководителя налоговой службы.



Аслан Мирзоев рассказал предпринимателям о сервисе «Прозрачный бизнес», который доступен на сайте ведомства и помогает оценить как собственные риски, так и риски своих контрагентов. Сервис позволяет оперативно получать информацию о том, какие сведения о компаниях-партнерах вносились в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Например, можно узнать, не является ли контрагент компанией, находящейся в стадии ликвидации, значится ли руководитель или учредитель компании-контрагента в списке дисквалифицированных лиц, является ли поставщик «фирмой-однодневкой», зарегистрированной по адресу «массовой регистрации» и другую необходимую информацию.



- В связи с применением риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности ФНС количество проверок за четыре года сократилось в четыре раза. В настоящее время налоговые органы при выявлении признаков, свидетельствующих о возможном совершении налогового правонарушения, уведомляют налогоплательщика о таких рисках, предоставляя возможность добровольно уточнить свои налоговые обязательства либо представить пояснения и документы, которые могли бы позволить налоговому органу снять возникшие вопросы. Таким образом, выездная налоговая проверка является крайней мерой налогового контроля. По результатам контрольно-аналитической работы в прошлом году в бюджет дополнительно поступило около 1,7 миллиарда, большая часть – это добровольное уточнение налогоплательщиков, налоговые споры на 1,4 миллиарда продолжаются, - отметил Аслан Мирзоев.



Несколько новшеств начинают действовать с нынешнего года. С 2022 года введены электронные транспортные накладные. Также больше не придется сдавать бухотчетность в другие госорганы помимо налоговой. Они смогут получить информацию из



С 1 января организации общепита получили льготу по НДС, которые особенно пострадали в период коронавирусных ограничений. С 2022 года при определенных условиях от НДС освобождены услуги общепита в ресторанах, кафе, закусочных, столовых и т.д., а также при выездном обслуживании. Освобождение не распространяется на реализацию продуктов отделами кулинарии розничных продавцов или организациями и ИП, которые занимаются заготовками либо розничной торговлей.



С 1 апреля по 4 мая 2022 года организации и ИП смогут подать заявление об уплате единого налогового платежа. ЕНП – это добровольная уплата нескольких налогов, взносов, штрафов и пени одним платежным поручением, при этом не надо указывать вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к бюджету и иное. Такой порядок уже существует для физлиц – они могут разом заплатить НДФЛ и налоги на имущество, транспорт, землю.



Особый порядок перечисления вводят пока только для второго полугодия 2022 года. Чтобы получить право перечислять единый платеж, нужно провести с инспекцией сверку расчетов без разногласий и подать заявление о применении особого порядка в ИФНС в течение месяца после сверки. Затем не позднее, чем за 5 дней до срока уплаты налога, аванса по нему или взносов следует направлять в инспекцию уведомления об исчисленных суммах.



С 1 января изменился порядок получения квалифицированной электронной подписи для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Руководители организаций смогут получить электронную подпись только в УЦ ФНС России и у доверенных лиц УЦ ФНС России.



Подводя итоги встречи, Ольга Митрохина еще раз поблагодарила эксперта круглого стола – исполняющего обязанности руководителя УФНС России по Липецкой области Аслана Мирзоева. - С представителями налоговой службы в рамках рабочих встреч и круглых столов Липецкого отделения РСПП мы встречаемся не менее пяти лет. Очередная встреча стала подтверждением того, что налоговая служба готова вести диалог с предпринимателями, который так необходим - отметила Ольга Митрохина.



- Ежегодные встречи с налоговой службой стали для участников Липецкого отделения РСПП доброй традицией, - отметила, приветствуя предпринимателей и гостей, заместитель председателя правления - исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина. – Ведь вопросы налогового администрирования актуальны для предпринимателей всегда. В рамках нынешнего круглого стола Аслан Хусейнович расскажет, что нового ждет бизнес-сообщество в наступившем году, а также о налоговых рисках, с которыми сталкиваются предприниматели.По словам Аслана Мирзоева, 2021 год не принес новых схем, которые можно отнести к налоговым рискам – все причины, которые могли привести к проверкам со стороны налоговой службы, предпринимателям были известны и раньше.Между тем, предприниматели интересовались, существует ли судебная практика споров налоговой службы и бизнеса по поводу дробления бизнеса и разработаны ли схемы-инструкции – как избежать ошибок, если у компании есть необходимость разделить отделы и направления на отдельные самостоятельные службы.- Так называемое «дробление» – это искусственное деление крупного бизнеса на несколько лиц для соблюдения критериев, установленных для специальных налоговых режимов, которые создавались как мера поддержки микро- и малого бизнеса. Само по себе разделение бизнеса не считается правонарушением, если виды деятельности организаций действительно различны, есть разумная деловая цель их существования, причём уплата налогов в меньшем размере не может считаться такой целью, то это разные бизнесы. Например, если в организации выделяют в отдельный блок ремонтные мастерские или автохозяйство. Да, такие маленькие отделившиеся подразделения работают в одной цепочке, но у них разные виды работ, - пояснил представитель управления.- Если же крупные компании в рамках так называемой «оптимизации» делят свой бизнес на маленькие компании, которые подходят по формальным признакам под критерии микро и малого бизнес, и таким образом имеют конкурентные преимущества за счет незаконной налоговой оптимизации, то к компании-учредителю обязательно будут вопросы со стороны налоговых органов, - добавил и.о. руководителя налоговой службы.Аслан Мирзоев рассказал предпринимателям о сервисе «Прозрачный бизнес», который доступен на сайте ведомства и помогает оценить как собственные риски, так и риски своих контрагентов. Сервис позволяет оперативно получать информацию о том, какие сведения о компаниях-партнерах вносились в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Например, можно узнать, не является ли контрагент компанией, находящейся в стадии ликвидации, значится ли руководитель или учредитель компании-контрагента в списке дисквалифицированных лиц, является ли поставщик «фирмой-однодневкой», зарегистрированной по адресу «массовой регистрации» и другую необходимую информацию.- В связи с применением риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности ФНС количество проверок за четыре года сократилось в четыре раза. В настоящее время налоговые органы при выявлении признаков, свидетельствующих о возможном совершении налогового правонарушения, уведомляют налогоплательщика о таких рисках, предоставляя возможность добровольно уточнить свои налоговые обязательства либо представить пояснения и документы, которые могли бы позволить налоговому органу снять возникшие вопросы. Таким образом, выездная налоговая проверка является крайней мерой налогового контроля. По результатам контрольно-аналитической работы в прошлом году в бюджет дополнительно поступило около 1,7 миллиарда, большая часть – это добровольное уточнение налогоплательщиков, налоговые споры на 1,4 миллиарда продолжаются, - отметил Аслан Мирзоев.Несколько новшеств начинают действовать с нынешнего года. С 2022 года введены электронные транспортные накладные. Также больше не придется сдавать бухотчетность в другие госорганы помимо налоговой. Они смогут получить информацию из государственного ресурса бухотчетности С 1 января организации общепита получили льготу по НДС, которые особенно пострадали в период коронавирусных ограничений. С 2022 года при определенных условиях от НДС освобождены услуги общепита в ресторанах, кафе, закусочных, столовых и т.д., а также при выездном обслуживании. Освобождение не распространяется на реализацию продуктов отделами кулинарии розничных продавцов или организациями и ИП, которые занимаются заготовками либо розничной торговлей.С 1 апреля по 4 мая 2022 года организации и ИП смогут подать заявление об уплате единого налогового платежа. ЕНП – это добровольная уплата нескольких налогов, взносов, штрафов и пени одним платежным поручением, при этом не надо указывать вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к бюджету и иное. Такой порядок уже существует для физлиц – они могут разом заплатить НДФЛ и налоги на имущество, транспорт, землю.Особый порядок перечисления вводят пока только для второго полугодия 2022 года. Чтобы получить право перечислять единый платеж, нужно провести с инспекцией сверку расчетов без разногласий и подать заявление о применении особого порядка в ИФНС в течение месяца после сверки. Затем не позднее, чем за 5 дней до срока уплаты налога, аванса по нему или взносов следует направлять в инспекцию уведомления об исчисленных суммах.С 1 января изменился порядок получения квалифицированной электронной подписи для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Руководители организаций смогут получить электронную подпись только в УЦ ФНС России и у доверенных лиц УЦ ФНС России.Подводя итоги встречи, Ольга Митрохина еще раз поблагодарила эксперта круглого стола – исполняющего обязанности руководителя УФНС России по Липецкой области Аслана Мирзоева. - С представителями налоговой службы в рамках рабочих встреч и круглых столов Липецкого отделения РСПП мы встречаемся не менее пяти лет. Очередная встреча стала подтверждением того, что налоговая служба готова вести диалог с предпринимателями, который так необходим - отметила Ольга Митрохина.