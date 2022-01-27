В России

6 минут назад

В Москве с 28 января можно открыть больничный дистанционный

27
#больничный #дистант

Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется.

Москвичи с симптомами ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный с 28 января. Для того, чтобы частично облегчить нагрузку на медиков и сэкономить время инфицированным, мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующий указ, - сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Теперь у людей с симптомами ОРВИ есть три варианта действий.

Во-первых, пациенты могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" или mos.ru.

Также заболевшие граждане могут воспользоваться возможностью получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.

"С 28 января при симптомах ОРВИ москвичи смогут без посещения поликлиники удаленно получить первичную аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации. Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю", — пояснила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Третий вариант предусматривает вызов доктора на дом, если москвичу с симптомами ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, но он не в состоянии посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.

Ранее в Москве упростили порядок закрытия больничного для пациентов с коронавирусом и ОРВИ — после карантина и при отсутствии симптомов его можно закрыть дистанционно. Врач из поликлиники позвонит пациенту и проведет консультацию. Если состояние здоровья позволяет его выписать — больничный закроют дистанционно и автоматически направят документ работодателю. Если у пациента остались симптомы и он не готов выходить на учебу или работу — больничный дистанционно продлят.

Также с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, закрывается дистанционно. Для этого не нужно приходить в поликлинику или вызывать врача, документ автоматически направляется работодателю. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача с 26 января срок карантина по коронавирусу для этой группы граждан сокращен с 14 дней до семи. Новые правила распространяются на всех, кто получил предписание Роспотребнадзора до 26 января. Если гражданину, который контактировал с заболевшими COVID-19, больничный был оформлен с 15 до 21 января, его автоматически закроют 27 января. Это позволит жителям подготовиться к более раннему выходу на работу. Если больничный оформили после 21 января, его закроют на седьмой день.

Сокращение карантина для контактных лиц также распространяется на школьные классы и группы детских садов, где карантин длится уже семь и более дней. Очные занятия для таких групп и классов возобновлены 26 или 27 января по решению учебных заведений. По инициативе родителей действующий карантин можно продлить до предписанных ранее 14 дней.


27
#больничный #дистант

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России с 1 февраля вырастут пособия и выплаты
#индексация #выплаты #пособия
В России с 1 февраля вырастут пособия и выплаты

сегодня, 15:33

В России
В Кремле назвали серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона
#США #дипломатия
В Кремле назвали серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона

сегодня, 14:27

В России
В Москве и Санкт-Петербурге выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
#коронавирус #рекорд
В Москве и Санкт-Петербурге выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

сегодня, 13:33

В России
В Новосибирской области детей переведут на дистанционное обучение
#дистант #карантин #удаленка
В Новосибирской области детей переведут на дистанционное обучение

сегодня, 12:03

В России
Более половины учеников пожаловались на холодную еду в школьных столовых

вчера, 18:00

В России
#мошенничество
Число преступлений с применением карт и телефонов резко упало

вчера, 17:59

В России