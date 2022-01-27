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6 минут назад
В Москве с 28 января можно открыть больничный дистанционный
Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется.
Москвичи с симптомами ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный с 28 января. Для того, чтобы частично облегчить нагрузку на медиков и сэкономить время инфицированным, мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующий указ, - сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Теперь у людей с симптомами ОРВИ есть три варианта действий.
Во-первых, пациенты могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" или mos.ru.
Также заболевшие граждане могут воспользоваться возможностью получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.
"С 28 января при симптомах ОРВИ москвичи смогут без посещения поликлиники удаленно получить первичную аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации. Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю", — пояснила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Третий вариант предусматривает вызов доктора на дом, если москвичу с симптомами ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, но он не в состоянии посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.
Ранее в Москве упростили порядок закрытия больничного для пациентов с коронавирусом и ОРВИ — после карантина и при отсутствии симптомов его можно закрыть дистанционно. Врач из поликлиники позвонит пациенту и проведет консультацию. Если состояние здоровья позволяет его выписать — больничный закроют дистанционно и автоматически направят документ работодателю. Если у пациента остались симптомы и он не готов выходить на учебу или работу — больничный дистанционно продлят.
Также с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, закрывается дистанционно. Для этого не нужно приходить в поликлинику или вызывать врача, документ автоматически направляется работодателю. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача с 26 января срок карантина по коронавирусу для этой группы граждан сокращен с 14 дней до семи. Новые правила распространяются на всех, кто получил предписание Роспотребнадзора до 26 января. Если гражданину, который контактировал с заболевшими COVID-19, больничный был оформлен с 15 до 21 января, его автоматически закроют 27 января. Это позволит жителям подготовиться к более раннему выходу на работу. Если больничный оформили после 21 января, его закроют на седьмой день.
Сокращение карантина для контактных лиц также распространяется на школьные классы и группы детских садов, где карантин длится уже семь и более дней. Очные занятия для таких групп и классов возобновлены 26 или 27 января по решению учебных заведений. По инициативе родителей действующий карантин можно продлить до предписанных ранее 14 дней.
Теперь у людей с симптомами ОРВИ есть три варианта действий.
Во-первых, пациенты могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" или mos.ru.
Также заболевшие граждане могут воспользоваться возможностью получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.
"С 28 января при симптомах ОРВИ москвичи смогут без посещения поликлиники удаленно получить первичную аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации. Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю", — пояснила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Третий вариант предусматривает вызов доктора на дом, если москвичу с симптомами ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, но он не в состоянии посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.
Ранее в Москве упростили порядок закрытия больничного для пациентов с коронавирусом и ОРВИ — после карантина и при отсутствии симптомов его можно закрыть дистанционно. Врач из поликлиники позвонит пациенту и проведет консультацию. Если состояние здоровья позволяет его выписать — больничный закроют дистанционно и автоматически направят документ работодателю. Если у пациента остались симптомы и он не готов выходить на учебу или работу — больничный дистанционно продлят.
Также с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, закрывается дистанционно. Для этого не нужно приходить в поликлинику или вызывать врача, документ автоматически направляется работодателю. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача с 26 января срок карантина по коронавирусу для этой группы граждан сокращен с 14 дней до семи. Новые правила распространяются на всех, кто получил предписание Роспотребнадзора до 26 января. Если гражданину, который контактировал с заболевшими COVID-19, больничный был оформлен с 15 до 21 января, его автоматически закроют 27 января. Это позволит жителям подготовиться к более раннему выходу на работу. Если больничный оформили после 21 января, его закроют на седьмой день.
Сокращение карантина для контактных лиц также распространяется на школьные классы и группы детских садов, где карантин длится уже семь и более дней. Очные занятия для таких групп и классов возобновлены 26 или 27 января по решению учебных заведений. По инициативе родителей действующий карантин можно продлить до предписанных ранее 14 дней.