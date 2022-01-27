Общество
сегодня, 15:43
Липчан рекомендуют перевести на удалёнку
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Вице-мэр города по экономическому блоку обратилась к бизнесу.
Заместитель главы администрации Липецка Ирина Артёмовна через Instagram напомнила о необходимости усилить меры безопасности из-за штамма «омикрон».
- Представителям бизнеса необходимо позаботиться о здоровье своих сотрудников. Вчера мы провели совещание с крупными предприятиями города. На встрече рекомендовали перевести сотрудников на удаленный формат работы, особенно это касается работников старше 60 лет. Там, где удаленный режим невозможен, нужно обеспечить необходимые меры безопасности – носить маски, обрабатывать руки антисептиком и ежедневно измерять температуру. При первых признаках заболевания липчанам нужно оставаться дома и вызвать врача, - написала Ирина Артёмова.
Напомним, ранее мэр Ельца рекомендовал местным бизнесменам и руководителям организаций по возможно перевести сотрудников на ужаленный формат работы. Также накануне администрация Липецкой области сообщила, что на удалёнку уходят 50% госслужащих.
- Представителям бизнеса необходимо позаботиться о здоровье своих сотрудников. Вчера мы провели совещание с крупными предприятиями города. На встрече рекомендовали перевести сотрудников на удаленный формат работы, особенно это касается работников старше 60 лет. Там, где удаленный режим невозможен, нужно обеспечить необходимые меры безопасности – носить маски, обрабатывать руки антисептиком и ежедневно измерять температуру. При первых признаках заболевания липчанам нужно оставаться дома и вызвать врача, - написала Ирина Артёмова.
Напомним, ранее мэр Ельца рекомендовал местным бизнесменам и руководителям организаций по возможно перевести сотрудников на ужаленный формат работы. Также накануне администрация Липецкой области сообщила, что на удалёнку уходят 50% госслужащих.
5 1913
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Мрот
Рус.яз.
Рус.яз.
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