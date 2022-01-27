Общество

сегодня, 15:43

Липчан рекомендуют перевести на удалёнку

5 1913
#удалёнку #коронавирус
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Липчан рекомендуют перевести на удалёнку

Вице-мэр города по экономическому блоку обратилась к бизнесу.

Заместитель главы администрации Липецка Ирина Артёмовна через Instagram напомнила о необходимости усилить меры безопасности из-за штамма «омикрон».

- Представителям бизнеса необходимо позаботиться о здоровье своих сотрудников. Вчера мы провели совещание с крупными предприятиями города. На встрече рекомендовали перевести сотрудников на удаленный формат работы, особенно это касается работников старше 60 лет. Там, где удаленный режим невозможен, нужно обеспечить необходимые меры безопасности – носить маски, обрабатывать руки антисептиком и ежедневно измерять температуру. При первых признаках заболевания липчанам нужно оставаться дома и вызвать врача, - написала Ирина Артёмова.

Напомним, ранее мэр Ельца рекомендовал местным бизнесменам и руководителям организаций по возможно перевести сотрудников на ужаленный формат работы. Также накануне администрация Липецкой области сообщила, что на удалёнку уходят 50% госслужащих.
5 1913
#удалёнку #коронавирус
2

Комментарии (5)

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Гость

9 минут назад
А в школе он не хочет организовать меры безопасности , детей перевести на дистанционку.
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Мрот

12 минут назад
А школы пусть работают? Главное обезопасить начальников всех рангов и мастей.А то, что полшколы детей болеет и много учителей (кстати, большинство из них не ушли на больничный по разным причинам) - на это всем наплевать.
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Рус.яз.

сегодня, 15:51
"перевести сотрудников на ужаленный формат работы" - итак все как уЖаленные работают!
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Рус.яз.

сегодня, 15:50
Так она Ирина АртёмоВна или всё-таки Ирина Артёмова???
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Ответ через тик-ток

сегодня, 15:50
получите.
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