Намаркированные сигареты обошлись в 200 000 рублей

Немаркированную табачную продукцию нашли в павильоне на проспекте 60 лет СССР в Липецке.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ещё 30 сентября 2021 года был установлен факт оборота немаркированной табачной продукции в павильоне на проспекте 60 лет СССР в Липецке.



В отношении ООО «Верона» было возбуждено административное дело по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны».





По результатам рассмотрения дела судом обществу назначен штраф в 200 тысяч рублей.