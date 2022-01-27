В Грязинский интернат привезли Кубок мира по пляжному футболу

Знаменитый трофей привёз в наш регион трёхкратный чемпион мира.

В грязинский ГОАОУ «Траектория», в котором обучаются дети особыми образовательными потребностями, привезли настоящий Кубок мира по пляжному футболу, который в августе прошлого года завоевала сборная России.

Кубок детям доставил Андрей Бухлицкий, в прошлом известный вратарь, а ныне — наставник голкиперов российской команды и трехкратный чемпион мира: дважды, как игрок и один раз, как тренер.





Андрей Бухлицкий (в центре) с воспитанниками "Траектории"

Ребятишкам было крайне интересно взять в руки и сфотографироваться с раритетом, который в разные годы держали сильнейшие игроки в истории пляжного футбола.

Этот праздник им организовал известный спортивный функционер Руслан Куркин, знакомый многим по работе в липецком мини-футбольном клубе и ПСК «Липецк». Именно он и пригласил в наш регион известного вратаря с трофеем.







Андрей Бухлицкий и Руслан Куркин с кубком возле святого источника у древнейшей в Липецке Древне-Успенской церкви

- Кубок побывал уже во многих городах и населённых пунктах России, - рассказал GOROD48 Андрей Бухлицкий, - Мы стараемся показывать его как можно большему количеству людей, ведь победа сборной России порадовала всю страну. Можно сказать, что это наше общее достояние,общая победа. Заодно хочу поблагодарить моих липецких друзей, которые помогли устроить праздник на своей родине.

Пробыв в Липецке день, Кубок уехал в Москву.



11-й розыгрыш Кубка мира по пляжному футболу впервые прошёл в Москве с 19 по 29 августа прошлого года с участием 16-ти команд и завершился победой сборной России. Наши соотечественники на групповой стадии победили сборные США — 5:4 (доп. время), Парагвая — 4:4 (5:4 по пенальти) и Японии — 7:1. В плей-офф россияне взяли верх над Испанией — 4:2, Швейцарией — 5:5 (5:4 по пенальти) и Японией — 5:2. Сборная России в третий раз выигрывает Кубок мира, в прошлые разы россияне становились сильнейшими на планете в 2011 и 2013 гг. К слову, лучшим бомбардиром за всю историю существования команды является Дмитрий Шишин, наколотивший 211 голов. В 2010-х он играл в липецком мини-футбольном клубе.