Липчанам рекомендуют ревакцинироваться раньше

Срок повторной прививки от COVID-19 сократили с года до шести месяцев.

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев изменил положения постановления «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Главная правка — сокращение рекомендованного срока ревакцинации от COVID-19.



Владимир Бондарев рекомендует руководителям организаций, предприятий, бизнесменам провести повторную вакцинацию своих сотрудников не через год после первого курса, а через полгода после прививки или перенесенного заболевания. Кроме того, руководители организаций должны передавать медикам списки сотрудников, которые подлежат вакцинации.



Под эту рекомендацию попали сотрудники многих сфер деятельности. Это здравоохранение, образование, социальная защита и социальное обслуживание, торговля, общественное питание, производство пищевых продуктов, общественный транспорт и такси, МФЦ, ЖКХ, энергетика, почта и банки, бытовые услуги, индустрия красоты, бани, фитнес-центры, спортивные учреждения, театры, кинотеатры, гостиницы, промышленные предприятия непрерывного цикла, государственная и муниципальная служба, культура. Также вакцинации подлежат совершеннолетние студенты и люди старше 60 лет. Управлению здравоохранения Липецкой области поручено до 1 марта вакцинировать всех этих липчан.



Главный санитарный врач сократил срок ревакцинации на фоне 73%-ного прироста заболеваемости COVID-19 в регионе за последнюю неделю. Все чаще COVID-19 выявляют у детей. Кроме того, на территорию региона проник «омикрон».