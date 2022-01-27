Общество

45 минут назад

Липчанам рекомендуют ревакцинироваться раньше

10 852
#вакцинация #омикрон
3
Липчанам рекомендуют ревакцинироваться раньше

Срок повторной прививки от COVID-19 сократили с года до шести месяцев.

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев изменил положения постановления «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Главная правка — сокращение рекомендованного срока ревакцинации от COVID-19.

Владимир Бондарев рекомендует руководителям организаций, предприятий, бизнесменам провести повторную вакцинацию своих сотрудников не через год после первого курса, а через полгода после прививки или перенесенного заболевания. Кроме того, руководители организаций должны передавать медикам списки сотрудников, которые подлежат вакцинации. 

Под эту рекомендацию попали сотрудники многих сфер деятельности. Это здравоохранение, образование, социальная защита и социальное обслуживание, торговля, общественное питание, производство пищевых продуктов, общественный транспорт и такси, МФЦ, ЖКХ, энергетика, почта и банки, бытовые услуги, индустрия красоты, бани, фитнес-центры, спортивные учреждения, театры, кинотеатры, гостиницы, промышленные предприятия непрерывного цикла, государственная и муниципальная служба, культура. Также вакцинации подлежат совершеннолетние студенты и люди старше 60 лет. Управлению здравоохранения Липецкой области поручено до 1 марта вакцинировать всех этих липчан.

Главный санитарный врач сократил срок ревакцинации на фоне 73%-ного прироста заболеваемости COVID-19 в регионе за последнюю неделю. Все чаще COVID-19 выявляют у детей. Кроме того, на территорию региона проник «омикрон».
10 852
#вакцинация #омикрон
3

Комментарии (10)

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там все вакцинированы и что же?

5 минут назад
Накануне в Израиле снова был зафиксирован абсолютный максимум новых случаев - 83 тыс. в сутки. Израильские СМИ пишут, что больницы перегружены. "Мы находимся на пике волны эпидемии, вероятность заражения выше, чем когда-либо", - заявил на днях минздрав. 27 января вступают в силу новые правила карантина и посещения в детских садах, школах, интернатах
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78

6 минут назад
Медик, ... увольнять с работы снова будут . Нет ревакцинация нет работы. А завтра он скажет огурец носить сзади. А вам медикам лишь бы ковид не кончался. Озолотели все.
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вставай,страна огромная!

7 минут назад
Медик, так на работу могут не пустить...
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Гость

8 минут назад
Вот так,, ....хм... ну вообще то по вакцинации его и узнали ,как он весь город махом решил привить. Ну привил! Многие концы откинули после вакцины. Тогда вопрос. А че рост болезни то увеличился после вакцинации? Аааа.. ? новый штамм поменялся и вакцина вколотая уже типа не рентабельна . По мнению сан Вовы надо колоться чаще. Хоть каждый день.
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Медик

14 минут назад
Лена, так не вакцинируйся. В чем проблема то?
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коротко и ясно

19 минут назад
Уже охота автомат с чердака достать...
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Лена

22 минуты назад
С ума сойти!!!! А потом он рекомендует каждый день ревакцинироваться.... Заметьте- рекомендует, а не обязывает....так что пусть идут лесом эти рекомендаторы!!!
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Ванек

23 минуты назад
Наш ты заботливый.Себе не забудь вколоть.
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Вот так,

27 минут назад
v, кто он есть мы знаем, а вот про тебя точно никому ничего не известно.
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v

38 минут назад
А кто он есть ? Смертное мясо под именем Володя всем указывает как жить и когда колоться.
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