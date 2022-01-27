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В Кремле назвали серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона

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#США #дипломатия

В Госдепе заявили российским дипломатам, что послу РФ придется покинуть Штаты к апрелю, если РФ не выполнит ряд условий по выдаче виз охранникам американского посла в России.

В Кремле считают серьезной угрозу американских властей, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из США, если охранникам американского посла в Москве Джону Салливану не дадут визы, - передает ТАСС.

"Угроза серьезная. Но в целом лучше обращаться в МИД за комментариями по этому вопросу", - заявил представитель Кремля.

Ранее глава дипмиссии РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Госдепартамент заявил российским дипломатам, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

По его словам, при этом "никаких подвижек ни в отношении дипсобственности, ни в отношении выдачи виз, ни развития отношений не происходит". Он заявил, что видит в этой ситуации "лишь тенденцию к ухудшению". Антонов подчеркнул: "Все, что происходит в последние месяцы на этом направлении, лишь свидетельствует об ужесточении линии Соединенных Штатов Америки в отношении нашего присутствия".

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#США #дипломатия

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