сегодня, 14:27
В Кремле назвали серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона
В Госдепе заявили российским дипломатам, что послу РФ придется покинуть Штаты к апрелю, если РФ не выполнит ряд условий по выдаче виз охранникам американского посла в России.
"Угроза серьезная. Но в целом лучше обращаться в МИД за комментариями по этому вопросу", - заявил представитель Кремля.
Ранее глава дипмиссии РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Госдепартамент заявил российским дипломатам, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.
По его словам, при этом "никаких подвижек ни в отношении дипсобственности, ни в отношении выдачи виз, ни развития отношений не происходит". Он заявил, что видит в этой ситуации "лишь тенденцию к ухудшению". Антонов подчеркнул: "Все, что происходит в последние месяцы на этом направлении, лишь свидетельствует об ужесточении линии Соединенных Штатов Америки в отношении нашего присутствия".