Доброе утро, Липецк!

А вот и пятница, 28 января. Сегодня школьникам расскажут о кибербуллинге. Липчан приглашают пройти бизнес-опрос. Стало известно, когда придут субсидии на оплату ЖКУ. В городе ищут театральные таланты. Сегодня в Липецке завершается работа «горячей линии» по ЖКХ. Липчанам прочитают пьесу «Я танцую как дебил». В выходные можно провести время на одном из городских бесплатных катков и прогуляться по праздничным локациям.

Погода



В Липецке облачно с прояснениями, днем небольшой снег, от -6 до -8 градусов. Ветер южный, 8-13 м/с.



День 28 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 28 градусов мороза.



Дороги



До конца недели планируют завершить латание ям на проезжей части дорог на Северном и Универсальном проездах, кольце в районе улиц Катукова-Стаханова.



ЛипецкЯндекс.Карты



Мужской десерт



Артем делится своим рецептом печенья.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем (@artem.big1984)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.





День в нашей истории



В это воскресенье, 30 января, годовщина открытия телефонной связи в Липецке. Это произошло в 1911 году. В 1908 году липецкий городской голова обратился с просьбой об устройстве телефонной сети в Главное управление почт и телеграфов Российской империи. В ноябре 1910 года начались работы, а 30 января 1911 года телефонная сеть в Липецке была открыта для общего пользования. Ее первоначальная ёмкость составляла 60 номеров, из них 15 номеров принадлежало частным лицам: городскому голове Клюеву, председателю управы Федцову, инспектору народных училищ Беляеву, врачу Трунову, купцам Русинову и Перелыгину, частному поверенному Котельникову. В 1916 году «ручную» телефонную станцию заменили на более современную. На коммутаторе емкостью 100 номеров работали 5 телефонисток.



В том же году были установлены телефоны автоматы на железнодорожной станции Липецк, в Нижнем парке. Один разговор стоил 5 копеек. За эти же деньги можно было купить, к примеру, около 200 гр говядины на рынке.



1 июня 1918 года была организована Советская центральная телефонная станция и починочная мастерская при ней. Телефонной сетью были связаны все отделы уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов: Грязинский, Таволжанский, Сырский, Романовский.



Бесплатная вакцинация



Сегодня в Липецке буду работать четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Субсидии



Региональное управление социальной политики отвечает на актуальный вопрос — когда поступят субсидии по «коммуналке».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)





Ваше мнение



Липчан приглашают пройти



Звезды сцены



28 января завершается прием заявок в номинации «Малые театральные формы» на городской фестиваль «Театр и дети». За звание лучших могут бороться воспитанники школ и учреждений дополнительного образования Липецка. Документы необходимо направить на электронную почту



Кибербуллинг и дети



Сегодня в школе №34 «Global» высадится «Правовой десант». При участии УМВД России по региону, Городского Дворца молодежи «Октябрь» и областного Совета лидеров был разработан ряд тренингов, затрагивающих темы кибербезопасности, противодействия экстремизму, безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, противодействию буллингу (кибербуллингу), наркомании и коррупции. Как всему этому противостоять сегодня и узнают школьники.



Коммунальные проблемы



Сегодня в Липецке завершается работа «горячей линии» по ЖКХ. На «горячую линию» можно позвонить по вопросам отопления, уборки дворовых территорий и содержания общего имущества. Звонки ждут на номеру 22-02-41.



Спортивные выходные



В ближайшие дни начнутся три спортивных турнира. 28 и 29 января в спортивном комплексе «Динамо» пройдет первенство Липецкой области по смешанному боевому единоборству (ММА). С 29 по 31 января во Дворце спорта «Молодёжный» пройдут всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству «Мемориал памяти А.И. Квона» (сито-рю). В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет. 30 января в «Спартаке» пройдут чемпионат и первенство Липецкой области по каратэ.



28 и 29 января МХК «Липецк» примет на льду «Звездного» гостей из Кирово-Чепецка. Начало матчей в 18:30 и в 13:00.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МХК ЛИПЕЦК | НМХЛ | ХОККЕЙ (@mhk_lipetsk)





Культурный выход







29 января 15:00 в научной библиотеке на Кузнечной,2 начнется вечер-портрет итальянского певца, исполнителя классической и популярной музыки Андреа Бочелли (12+).



30 января 14:00 досуговый клуб «Палитра» (Первомайская, 57) ждет всех желающих на мастер-класс «Народная игровая культура»(12+) по традиционным народным играм с участием детского фольклорного ансамбля «Веточка» ДШИ № 11.



Культурное пространство «Библиотека» запланировало на 30 января читку пьесы «Я танцую как дебил».







На каток!



29 января в 10.00 на ледовой площадке спортивного комплекса «Сокол» состоится традиционный забег «Серебряный конек». Принять участие в мероприятии и попробовать свои силы в стартах на коньках могут все желающие. Узнать более подробную информацию можно по телефону 48-27-89.



Если вы не хотите соревноваться, а ваша цель — катание в удовольствие, то добро пожаловать на бесплатные городские катки. Все они указаны на нашей интерактивной карте.



ЛипецкКарта Липецка с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс.Карты



После катания можно прогуляться по украшенным иллюминацией и интересными фигурками локациям Липецка:





В Липецке облачно с прояснениями, днем небольшой снег, от -6 до -8 градусов. Ветер южный, 8-13 м/с.День 28 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 28 градусов мороза.До конца недели планируют завершить латание ям на проезжей части дорог на Северном и Универсальном проездах, кольце в районе улиц Катукова-Стаханова.Артем делится своим рецептом печенья.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В это воскресенье, 30 января, годовщина открытия телефонной связи в Липецке. Это произошло в 1911 году. В 1908 году липецкий городской голова обратился с просьбой об устройстве телефонной сети в Главное управление почт и телеграфов Российской империи. В ноябре 1910 года начались работы, а 30 января 1911 года телефонная сеть в Липецке была открыта для общего пользования. Ее первоначальная ёмкость составляла 60 номеров, из них 15 номеров принадлежало частным лицам: городскому голове Клюеву, председателю управы Федцову, инспектору народных училищ Беляеву, врачу Трунову, купцам Русинову и Перелыгину, частному поверенному Котельникову. В 1916 году «ручную» телефонную станцию заменили на более современную. На коммутаторе емкостью 100 номеров работали 5 телефонисток.В том же году были установлены телефоны автоматы на железнодорожной станции Липецк, в Нижнем парке. Один разговор стоил 5 копеек. За эти же деньги можно было купить, к примеру, около 200 гр говядины на рынке.1 июня 1918 года была организована Советская центральная телефонная станция и починочная мастерская при ней. Телефонной сетью были связаны все отделы уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов: Грязинский, Таволжанский, Сырский, Романовский.Сегодня в Липецке буду работать четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19.Региональное управление социальной политики отвечает на актуальный вопрос — когда поступят субсидии по «коммуналке».Липчан приглашают пройти опрос «Тематика обучения для улучшения предпринимательской деятельности». Анонимное анкетирование запустили, чтобы узнать актуальные темы для улучшения предпринимательской деятельности и составления плана обучающих мероприятий.28 января завершается прием заявок в номинации «Малые театральные формы» на городской фестиваль «Театр и дети». За звание лучших могут бороться воспитанники школ и учреждений дополнительного образования Липецка. Документы необходимо направить на электронную почту teatrideti2021@mail.ru Сегодня в школе №34 «Global» высадится «Правовой десант». При участии УМВД России по региону, Городского Дворца молодежи «Октябрь» и областного Совета лидеров был разработан ряд тренингов, затрагивающих темы кибербезопасности, противодействия экстремизму, безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, противодействию буллингу (кибербуллингу), наркомании и коррупции. Как всему этому противостоять сегодня и узнают школьники.Сегодня в Липецке завершается работа «горячей линии» по ЖКХ. На «горячую линию» можно позвонить по вопросам отопления, уборки дворовых территорий и содержания общего имущества. Звонки ждут на номеру 22-02-41.В ближайшие дни начнутся три спортивных турнира. 28 и 29 января в спортивном комплексе «Динамо» пройдет первенство Липецкой области по смешанному боевому единоборству (ММА). С 29 по 31 января во Дворце спорта «Молодёжный» пройдут всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству «Мемориал памяти А.И. Квона» (сито-рю). В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет. 30 января в «Спартаке» пройдут чемпионат и первенство Липецкой области по каратэ.28 и 29 января МХК «Липецк» примет на льду «Звездного» гостей из Кирово-Чепецка. Начало матчей в 18:30 и в 13:00.29 января 15:00 в научной библиотеке на Кузнечной,2 начнется вечер-портрет итальянского певца, исполнителя классической и популярной музыки Андреа Бочелли (12+).30 января 14:00 досуговый клуб «Палитра» (Первомайская, 57) ждет всех желающих на мастер-класс «Народная игровая культура»(12+) по традиционным народным играм с участием детского фольклорного ансамбля «Веточка» ДШИ № 11.Культурное пространство «Библиотека» запланировало на 30 января читку пьесы «Я танцую как дебил».29 января в 10.00 на ледовой площадке спортивного комплекса «Сокол» состоится традиционный забег «Серебряный конек». Принять участие в мероприятии и попробовать свои силы в стартах на коньках могут все желающие. Узнать более подробную информацию можно по телефону 48-27-89.Если вы не хотите соревноваться, а ваша цель — катание в удовольствие, то добро пожаловать на бесплатные городские катки. Все они указаны на нашей интерактивной карте.После катания можно прогуляться по украшенным иллюминацией и интересными фигурками локациям Липецка: новогоднее настроение все еще царит в городе