Полторы тысячи новых камер наблюдения установят в Липецкой области

А высокоскоростной проводной интернет начнет приходить в села региона с населением от 200 человек.

Представители Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» рассказали об амбициозных задачах на ближайшие годы. По словам руководителя отдела продаж Светланы Маняхиной, «Ростелеком» является одним из крупнейших инвесторов в Липецкой области в сфере связи. Только за последние три года компания вложила в сети почти 600 миллионов рублей. Благодаря этому более 150 000 домохозяйств получили техническую возможность высокоскоростного интернета по технологии GPON. Кстати, уже более трети из них сделали свой выбор и активно бороздят просторы интернета, пользуются интерактивным телевидением (видеосервисом Wink*).

-Наша компания делает акцент на доступность интернета даже в самых отдаленных районах области. За два года мы подключили к сети 152 села с населением от 500 до 1000 человек . Более 60 тысячам домохозяйствам стал доступен высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение и другие цифровые сервисы. Благодаря этому Липецкий филиал по охвату волоконно-оптической сетью занимает третье место в России. Но в текущем году мы согласовали и утвердили проект, который позволит зайти в села с численностью до 200 человек. Это позволит увеличить за два года площадь покрытия сети до 96%, - рассказала Светлана Маняхина.

Светлана Маняхина уверена, что развитие цифровизации до такого уровня повысит качество жизни жителей области. Технология оптоволоконной связи GPON дает доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с. А это открывает новые возможности для организации систем видеонаблюдения, получения удаленного доступа к рабочим местам и дистанционного обучения. Наращивает обороты телемедицина. Липецкая область стала первой в России, где реализуется масштабный проект по телемедицине, и стала примером для всей страны.

Еще один серьезный показатель, достигнут в развитии системы видеонаблюдения. Об истории глобального по меркам региона проекта рассказала руководитель направления отдела прикладных проектов филиала Флорентина Гольц. Она напомнила, что в области создана современная платформа с достойным качеством видеоизображения и возможностью хранения архива записей 30 дней, а не неделю, как было раньше. На тот момент Липецк был покрыт сетью из 1700 камер.

В феврале 2021 года выпущено распоряжение администрации Липецкой области о создании единой региональной платформы видеоаналитики и фотовидеофиксации. Система, созданная в 2020 году, стала основой нового проекта. Сегодня в нее входят дорожные камеры, уличные дворовые камеры, камеры в подъездах и учреждениях медицины, торговых центрах. Это позволяет обеспечить безопасность граждан, оказывать помощь правоохранительным органам. Доступ к аналитике, архивам и отчетам предоставлено органам государственной власти, региональным управлениям МВД, МЧС, ФСБ и органам местного самоуправления, - рассказала Флорентина Голь.

При этом в режиме реального времени на сайте https://camera.lipetsk.ru/ любой человек может посмотреть обстановку в парке или у себя во дворе. По этим же камерам контролирующие органы следят уборкой снега во дворах. Записи камер помогают раскрывать преступления. Но, обратила внимание Флорентина Гольц, эти записи выдаются только по мотивированной просьбе.

Но и на этом уровне останавливаться в компании не собирались. С 2020 по 2021 год количество камер выросло практически вдвое, в этом году «Ростелеком» установит 1460 новых камер.

Места установки камер согласуются с органами власти и правопорядка. Приоритет отдаётся тем районам, где не самая спокойная криминогенная обстановка. Также сейчас практически сразу камеры появляются на новых домах. А чтобы они появились в наших дворах, нужно вести диалог с управляющей компанией. Но, как признались связисты, не все коммунальщики горят желанием демонстрировать свою работу в режиме реального времени. Например, в старых районах плотность камер ниже, чем в новых. Но уже сегодня таким количеством камер видеонаблюдения на душу населения как в Липецке, могут похвастаться только Казань, Москва.

Представители липецкого филиала ПАО «Ростелеком» заверили, что компания и впредь будет придерживаться вектора развития на социальную ответственность перед своими абонентами. А также оперативно сообщать о новых проектах, которыми они будут укреплять позиции одного из лидеров в развитии новых телекоммуникационных технологий в регионе.

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