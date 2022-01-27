Происшествия

сегодня, 14:09

Из Липецкой области вновь выдворяют гражданина ЛНР

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#депортация #центр временного содержания иностранцев
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Из Липецкой области вновь выдворяют гражданина ЛНР

В зал суда мужчину привезли прямо из ИК №2, где он он отбыл наказание за ранее совершённое преступление.

Левобережный суд Липецка принял решение о выдворении гражданина ЛНР Андрея Цуркана с территории Российской Федерации. Информацию об этом GOROD48 обнаружил в материалах суда.

На депортации мужчины настаивали представители УМВД РФ по Липецкой области, ссылаясь на то, что Цуркан отбывал наказание в Исправительной колонии №2 за тяжкое преступление, после чего было принято решение о нежелательности его пребывания в России. В зал суда бывшего заключённого привезли сразу после окончания его срока в колонии.

В итоге суд ходатайство удовлетворил, хотя оно может быть обжаловано в течение 10 суток. Пока мужчину поместили в центр пребывания иностранных граждан, что на улице Гришина.

Отметим, что в декабре появилась информация о выдворении из РФ Олега Снидинова, который тоже называл себя гражданином ЛНР и проживал в Липецкой области до тех пор пока не выяснилось, что в Украине он совершил тяжкое преступление, а перед своим выдворением уже в России попался на мелком хулиганстве и употреблении наркотиков.

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#депортация #центр временного содержания иностранцев
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Михаил

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