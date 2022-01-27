На дочь побитой потерявшейся бабушки составили протокол за хулиганство

Накануне в Липецке всем микрорайоном «Елецкий» спасали обиженную потерянную бабушку. В ситуацию вмешалась и полиция: на дочь женщины уже составлен один протокол.

Вчера жители микрорайона Елецкий сначала разыскивали родственников 93-летней Марии Шураевой, а потом пытались обратить внимание на её проблемы с дочерью.- Бабушка потерялась при ужасных обстоятельствах, - рассказали в группе микрорайона «Елецкий». - Она живёт на Елецком шоссе в квартире с дочерью, которая сильно пьёт. Дочь бабушку избивает. Собственно, она и сейчас избитая. Соседи утром вызвали полицию и скорую. Забрали бабушку. Осмотрели в больнице. Побитая, мол, но не убитая же. И на такси выслали назад на «Елецкий». А она стала бродить по микрорайону, и дом найти не может, и говорит: «Хотела замёрзнуть насмерть, чтобы больше никому не мешать». Завели мы её в аптеку, вызвали по номеру 112 скорую и полицию.Узнав о тяжёлой ситуации в семье, бабушку на день забрала к себе совершенно чужая ей женщина — жительница микрорайона Ирина Леонтенко. Она напоила пожилую женщину чаем и приютила у себя до вечера. За это время нашлась внучатая племянница Марии Шураевой Елена — она и забрала старушку к себе.- Бабушка её узнала, расплакалась и обняла, - рассказала GOROD48 Ирина Леонтенко.- У Марии Никитичны — трое детей, живёт она с дочерью, но та страдает алкогольной зависимостью. На этот раз её дочь ушла в запой ещё в пятницу. Женщина дочь всё равно любит, и не понимает, почему та её бьёт…Активная жительница «Елецкого» Ирина обменялась с внучатой племянницей бабушки телефонами и обещает следить за дальнейшей судьбой Марии Никитичны.К судьбе женщины остались неравнодушными и полицейские. Они проверяют рассказанную на весь Липецк жуткую истории взаимоотношений матери и дочери.- Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта, в результате которого пострадала пожилая липчанка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - 26 января сотрудники полиции прибыли в один из многоквартирных домов областного центра по сообщению о семейном конфликте. Полицейские установили, что телесные повреждения были причинены пожилой женщине её 51-летней дочерью. Пострадавшей выдано направление для прохождения судебно-медицинского освидетельствования. Во время разбирательства на месте происшествия нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, грубо нарушала общественный порядок, что стало основанием для доставления ее в отдел полиции, где в отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.