Происшествия

сегодня, 13:56

На дочь побитой потерявшейся бабушки составили протокол за хулиганство

15 2560
#хулиганство
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На дочь побитой потерявшейся бабушки составили протокол за хулиганство

Накануне в Липецке всем микрорайоном «Елецкий» спасали обиженную потерянную бабушку. В ситуацию вмешалась и полиция: на дочь женщины уже составлен один протокол.

Вчера жители микрорайона Елецкий сначала разыскивали родственников 93-летней Марии Шураевой, а потом пытались обратить внимание на её проблемы с дочерью.

- Бабушка потерялась при ужасных обстоятельствах, - рассказали в группе микрорайона «Елецкий». - Она живёт на Елецком шоссе в квартире с дочерью, которая сильно пьёт. Дочь бабушку избивает. Собственно, она и сейчас избитая. Соседи утром вызвали полицию и скорую. Забрали бабушку. Осмотрели в больнице. Побитая, мол, но не убитая же. И на такси выслали назад на «Елецкий». А она стала бродить по микрорайону, и дом найти не может, и говорит: «Хотела замёрзнуть насмерть, чтобы больше никому не мешать». Завели мы её в аптеку, вызвали по номеру 112 скорую и полицию.

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Узнав о тяжёлой ситуации в семье, бабушку на день забрала к себе совершенно чужая ей женщина — жительница микрорайона Ирина Леонтенко. Она напоила пожилую женщину чаем и приютила у себя до вечера. За это время нашлась внучатая племянница Марии Шураевой Елена — она и забрала старушку к себе.

- Бабушка её узнала, расплакалась и обняла, - рассказала GOROD48 Ирина Леонтенко.- У Марии Никитичны — трое детей, живёт она с дочерью, но та страдает алкогольной зависимостью. На этот раз её дочь ушла в запой ещё в пятницу. Женщина дочь всё равно любит, и не понимает, почему та её бьёт…

Активная жительница «Елецкого» Ирина обменялась с внучатой племянницей бабушки телефонами и обещает следить за дальнейшей судьбой Марии Никитичны.

К судьбе женщины остались неравнодушными и полицейские. Они проверяют рассказанную на весь Липецк жуткую истории взаимоотношений матери и дочери.

- Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта, в результате которого пострадала пожилая липчанка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - 26 января сотрудники полиции прибыли в один из многоквартирных домов областного центра по сообщению о семейном конфликте. Полицейские установили, что телесные повреждения были причинены пожилой женщине её 51-летней дочерью. Пострадавшей выдано направление для прохождения судебно-медицинского освидетельствования. Во время разбирательства на месте происшествия нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, грубо нарушала общественный порядок, что стало основанием для доставления ее в отдел полиции, где в отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото - vk.com/eletskiy_lipetsk

15 2560
#хулиганство
4

Комментарии (15)

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Сельдерей не растет на Елецком.

12 минут назад
Живу на Елецком, Молодцы,так молодцы! Одно из достоинств жителей Елецкого,это то что люди всегда готовы прийти друг другу на помощь.
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123

33 минуты назад
Нелюдь, а не дочь
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Аня

41 минуту назад
Жалко бабушку,иногда чужие люди роднее родственников. Все таки по душе родство ближе чем по крови , видимо. Но знаю случай где бабушка- манипуляторша изводила беременную дочь и в итоге лишила крыши над головой, она любительница животных с центра. Но эту бабулечку ,о которой написана статья очень жалко , видно что она безобидный и беззащитный человек.
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старый

44 минуты назад
Бабуля войну хорошо помнит,дожила до "хорошей"жизни.....
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Житель

54 минуты назад
Н, скорее всего им квартиру дали в рамках расселения из аварийного жилья.
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Дон

55 минут назад
Изверги
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Живу на Елецком

56 минут назад
Ну и где все те, кто постоянно писал здесь про жителей Елецкого, что проживает одно быдло? Всем микрорайоном спасали бабушку. Причем это молодые по возрасту жители Елецкого, а столько участия проявили!. Да я уверена, что на старых районах не то, чтобы забрать к себе в свою квартиру и оставить бабушку у себя, вообще бы не обратили на нее внимания на улице!!!!
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Гость

59 минут назад
Почему же недостоверную информацию выкладываете….собрали все подряд и выложили…
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Анжелла

сегодня, 14:32
На 15м мкр автопаркова студенческий городок 13 круглосуточно продает охранник водку и продает сигареты детям 10 лет по штучно
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Н

сегодня, 14:30
Думала, что в новых районах не могут жить алкоголики, потому что квартиры все покупаются. А как можно купить квартиру, да при этом еще и уходить в запой.
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