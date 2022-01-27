Происшествия
48 минут назад
Ельчанин открыл ссылку и лишился 10`000 рублей
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Жители Липецкой области продолжают попадаться на удочки мошенников.
За прошедшие сутки в отделениях полиции Липецкой области зарегистрировали серию заявлений о мошенничестве почти на 3 млн рублей. Самая крупная потеря пришлась на участь 55-летнего жителя Липецка, который отдал мошенникам более 2,15 млн рублей под предлогом инвестиции в криптовалюту. Не столь крупные, но существенные потери, понесли еще пятеро жителей Липецкой области, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
26-летний житель Липецка ответил на звонок якобы сотрудника службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что прямо в этот момент кто-то пытается взять на имя парня кредит. Лжесотрудник банка настойчиво порекомендовал липчанину взять максимально возможный кредит, чтобы спасти деньги. Парень получил заём в 800 000 рублей и «сохранил» свои деньги на счету мошенников.
29-летний житель Липецка тоже получил звонок из «банка». Правда, спустя пару фраз в разговор включился липовый сотрудник Следственного комитета. Тот рассказал липчанину, что в этот момент проводится контролируемая операция по изобличению мошенников. И якобы следователям нужна помощь парня. Тот и «помог следствию»: лишился 100 000 рублей.
33-летний мужчина из Елецкого района получил sms-ку. В сообщении было указано, что по приложенной ссылке содержится полезная информация. Это оказалось уловкой мошенников. Перейдя по ссылке, мужчина лишился 10 000 рублей.
42-летняя липчанка поверила в звонок из банка. Результат — минус 102 000 рублей сбережений на балансе счёта.
47-летний житель Липецка стал жертвой мошенничества на «Авито»: он перевел 3 000 рублей, но не получил токарный станок.
По всем эпизодам или проводится доследованная проверка, или уже возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
26-летний житель Липецка ответил на звонок якобы сотрудника службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что прямо в этот момент кто-то пытается взять на имя парня кредит. Лжесотрудник банка настойчиво порекомендовал липчанину взять максимально возможный кредит, чтобы спасти деньги. Парень получил заём в 800 000 рублей и «сохранил» свои деньги на счету мошенников.
29-летний житель Липецка тоже получил звонок из «банка». Правда, спустя пару фраз в разговор включился липовый сотрудник Следственного комитета. Тот рассказал липчанину, что в этот момент проводится контролируемая операция по изобличению мошенников. И якобы следователям нужна помощь парня. Тот и «помог следствию»: лишился 100 000 рублей.
33-летний мужчина из Елецкого района получил sms-ку. В сообщении было указано, что по приложенной ссылке содержится полезная информация. Это оказалось уловкой мошенников. Перейдя по ссылке, мужчина лишился 10 000 рублей.
42-летняя липчанка поверила в звонок из банка. Результат — минус 102 000 рублей сбережений на балансе счёта.
47-летний житель Липецка стал жертвой мошенничества на «Авито»: он перевел 3 000 рублей, но не получил токарный станок.
По всем эпизодам или проводится доследованная проверка, или уже возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
7 887
Согласен
Бомж с Осеннего
noname
Те случаи
Вовчик
Но ведь ежу понятно
Не пишите чушь