Происшествия

48 минут назад

Ельчанин открыл ссылку и лишился 10`000 рублей

7 887
#мошенничество
Ельчанин открыл ссылку и лишился 10`000 рублей

Жители Липецкой области продолжают попадаться на удочки мошенников.

За прошедшие сутки в отделениях полиции Липецкой области зарегистрировали серию заявлений о мошенничестве почти на 3 млн рублей. Самая крупная потеря пришлась на участь 55-летнего жителя Липецка, который отдал мошенникам более 2,15 млн рублей под предлогом инвестиции в криптовалюту. Не столь крупные, но существенные потери, понесли еще пятеро жителей Липецкой области, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

26-летний житель Липецка ответил на звонок якобы сотрудника службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что прямо в этот момент кто-то пытается взять на имя парня кредит. Лжесотрудник банка настойчиво порекомендовал липчанину взять максимально возможный кредит, чтобы спасти деньги. Парень получил заём в 800 000 рублей и «сохранил» свои деньги на счету мошенников.

29-летний житель Липецка тоже получил звонок из «банка». Правда, спустя пару фраз в разговор включился липовый сотрудник Следственного комитета. Тот рассказал липчанину, что в этот момент проводится контролируемая операция по изобличению мошенников. И якобы следователям нужна помощь парня. Тот и «помог следствию»: лишился 100 000 рублей.

33-летний мужчина из Елецкого района получил sms-ку. В сообщении было указано, что по приложенной ссылке содержится полезная информация. Это оказалось уловкой мошенников. Перейдя по ссылке, мужчина лишился 10 000 рублей.

42-летняя липчанка поверила в звонок из банка. Результат — минус 102 000 рублей сбережений на балансе счёта.

47-летний житель Липецка стал жертвой мошенничества на «Авито»: он перевел 3 000 рублей, но не получил токарный станок.

По всем эпизодам или проводится доследованная проверка, или уже возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
7 887
#мошенничество

Комментарии (7)

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Согласен

10 минут назад
noname, кто заочно выдает кредиты? Вероятно так продуманы просто хотят соскочить с возврата денег, выдумывая виртуальных мошенников.
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Бомж с Осеннего

13 минут назад
Учат народ учат и все без толка , видно у народа денег много.Как-же были правы лиса Алиса и кот Базилио.
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noname

15 минут назад
Какой-то бред! Кто придумывает все эти истории?
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Те случаи

17 минут назад
когда смартфон умнее абонента.
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Вовчик

30 минут назад
Сейчас вам поступит звонок от прокуратуры сбербанка
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Но ведь ежу понятно

36 минут назад
перейдя по ссылке нельзя лишиться денег
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Не пишите чушь

42 минуты назад
Только перейдя по ссылке - ничего не лишишься. Наверняка указывал данные своей карты и т.п. Или вирусяку скачал. Сам переход по ссылке не спишет денег.
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