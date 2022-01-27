В мире
57 минут назад
22 поезда с российскими грузами застряли в Казахстане из-за бегства посредника
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В вагонах находятся лесные и строительные грузы, металлоконструкции, товары народного потребления.
В Казахстане заблокировали более 1,6 тысячи вагонов с товарами из России, - пишут "Ведомости".
На территории Казахстана простаивает 22 железнодорожных состава (более 1600 вагонов) с российскими грузами из-за неуплаты провозного платежа по инфраструктуре в адрес госкомпании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги", КТЖ), - рассказал представитель Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС). По его словам, казахстанский экспедитор "ТОО «Альжанов А. А." получил от российских грузоотправителей около 370 млн рублей для оплаты перевозки и пропал с деньгами. В свою очередь, КТЖ отказывается везти грузы, пока услугу не оплатят.
Срок простоя достигает 20 дней. В вагонах находятся лесные и строительные грузы, металлоконструкции, товары народного потребления.
Зампредседателя АОЖДПС Денис Семенкин не исключил, что в махинации замешаны сами сотрудники КТЖ. Ведь при согласовании экспедитора они подтвердили его платежеспособность, а в момент, когда в страну шло большое количество вагонов, не блокировали неоплаченные перевозки, - передает Lenta.ru.
На территории Казахстана простаивает 22 железнодорожных состава (более 1600 вагонов) с российскими грузами из-за неуплаты провозного платежа по инфраструктуре в адрес госкомпании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги", КТЖ), - рассказал представитель Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС). По его словам, казахстанский экспедитор "ТОО «Альжанов А. А." получил от российских грузоотправителей около 370 млн рублей для оплаты перевозки и пропал с деньгами. В свою очередь, КТЖ отказывается везти грузы, пока услугу не оплатят.
Срок простоя достигает 20 дней. В вагонах находятся лесные и строительные грузы, металлоконструкции, товары народного потребления.
Зампредседателя АОЖДПС Денис Семенкин не исключил, что в махинации замешаны сами сотрудники КТЖ. Ведь при согласовании экспедитора они подтвердили его платежеспособность, а в момент, когда в страну шло большое количество вагонов, не блокировали неоплаченные перевозки, - передает Lenta.ru.
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