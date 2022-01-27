79-летняя бабуля поверила в возврат НДС

Пожилая липчанка оказалась жертвой мошенников.

Накануне липецкие полицейские зарегистрировали заявление, пожалуй, от самой великовозрастной пострадавшей от мошенничества в интернете. В полицию обратилась 79-летняя жительница Липецка.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, бабуля сама разобралась с компьютером и интернетом. Во время серфинга в Сети она наткнулась на объявление о возможности возврата НДС. Липчанка следовала инструкциям ресурса — собрала все чеки на покупки, совершенные в 2021 году, отправила их. За помощь в оформление выплаты по возврату НДС администрация ресурса попросила у женщины оплату — 3 890 рублей. Пенсионерка перевела эту сумму, но возврата НДС так и не получила.



Тогда липчанка пришла в полицию с заявлением об интернет-мошенничестве. Проводится проверка.