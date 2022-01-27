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сегодня, 12:58

79-летняя бабуля поверила в возврат НДС

5 867
#мошенничество #интернет
79-летняя бабуля поверила в возврат НДС

Пожилая липчанка оказалась жертвой мошенников.

Накануне липецкие полицейские зарегистрировали заявление, пожалуй, от самой великовозрастной пострадавшей от мошенничества в интернете. В полицию обратилась 79-летняя жительница Липецка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, бабуля сама разобралась с компьютером и интернетом. Во время серфинга в Сети она наткнулась на объявление о возможности возврата НДС. Липчанка следовала инструкциям ресурса — собрала все чеки на покупки, совершенные в 2021 году, отправила их. За помощь в оформление выплаты по возврату НДС администрация ресурса попросила у женщины оплату — 3 890 рублей. Пенсионерка перевела эту сумму, но возврата НДС так и не получила.

Тогда липчанка пришла в полицию с заявлением об интернет-мошенничестве. Проводится проверка.
5 867
#мошенничество #интернет

Комментарии (5)

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Августинья

9 минут назад
В голове у бабок- гречневая каша. Дедов со свету сживают. А сами- шмыг-шлёп по лужам!
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Бешеные Бабки

14 минут назад
В крипту надо было ей вкладываться, как тот чел, игвестировавший в никуда 2 ляма))))
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Кирилл

37 минут назад
Интернет-грамотность освоила, а вот финансовую - нет
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соцопрос

46 минут назад
А вы храните "все чеки на покупки, совершенные в 2021 году"?
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НДС

49 минут назад
Да может вернут ещё
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