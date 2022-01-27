Происшествия

сегодня, 12:49

Липчанин инвестировал в биткоины и потерял более 2 миллионов рублей

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#биткоин #мошенничество
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Липчанин инвестировал в биткоины и потерял более 2 миллионов рублей

Мужчина начал с покупки на 5 000 рублей, а потом влез в долги.

26 января в отделение полиции обратился 55-летний житель Липецка. Мужчина потерял более 2,15 млн рублей на инвестициях в криптовалюту, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Свою игру на виртуальной бирже липчанин начал в декабре прошлого года. Первая инвестиция составила 5 000 рублей. Потом аппетиты начали расти. Он вложил в биткоины 300 000 рублей, а потом занял у друзей 500 000 рублей, а у банка — еще 1 млн рублей. Накопилось более 2,15 млн рублей. Все деньги, как думал липчанин, пойдут на криптовалюту, но ушли в карман мошенникам.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Фото: bitgid.com

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#биткоин #мошенничество
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Комментарии (5)

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Mandalorian

10 минут назад
Да, уж... "Лохи"ещё не перевелись... Лучше бы устроился доставщиком продуктов, или пиццы, все больше пользы было..
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1

35 минут назад
indezit, многие, но только не ты :))
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ded

35 минут назад
а я в водку и чёрный хлеб каждый день инвестирую
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21

55 минут назад
Жадность фраера сгубила. 55 лет а как ребёнок.
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indezit

56 минут назад
Исключение, подтверждающее правило. Многие на крипте конкретно поднялись.
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