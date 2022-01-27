Липчанин инвестировал в биткоины и потерял более 2 миллионов рублей

Мужчина начал с покупки на 5 000 рублей, а потом влез в долги.

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26 января в отделение полиции обратился 55-летний житель Липецка. Мужчина потерял более 2,15 млн рублей на инвестициях в криптовалюту, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.Свою игру на виртуальной бирже липчанин начал в декабре прошлого года. Первая инвестиция составила 5 000 рублей. Потом аппетиты начали расти. Он вложил в биткоины 300 000 рублей, а потом занял у друзей 500 000 рублей, а у банка — еще 1 млн рублей. Накопилось более 2,15 млн рублей. Все деньги, как думал липчанин, пойдут на криптовалюту, но ушли в карман мошенникам.Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».