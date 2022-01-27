Знакомство с интересным мужчиной обошлось липчанке в 60 000 рублей

39-летняя липчанка пыталась закрутить роман с 25-летним москвичом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, неприятная история случилась с 39-летней липчанкой.



Женщина познакомилась в соцсетях с интересным мужчиной из Московской области. Вскоре 25-летний интернет-знакомый приехал в Липецк и провел с ней некоторое время. Затем мужчина проводил женщину домой, а сам уехал. После свидания липчанка обнаружила, что с ее банковского счета списали 60 тысяч рублей.



Сотрудники полиции задержали мужчину на 48 часов. Предварительно установлено, что ранее он был судим.



Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.