Происшествия
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Знакомство с интересным мужчиной обошлось липчанке в 60 000 рублей
39-летняя липчанка пыталась закрутить роман с 25-летним москвичом.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, неприятная история случилась с 39-летней липчанкой.
Женщина познакомилась в соцсетях с интересным мужчиной из Московской области. Вскоре 25-летний интернет-знакомый приехал в Липецк и провел с ней некоторое время. Затем мужчина проводил женщину домой, а сам уехал. После свидания липчанка обнаружила, что с ее банковского счета списали 60 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали мужчину на 48 часов. Предварительно установлено, что ранее он был судим.
Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Женщина познакомилась в соцсетях с интересным мужчиной из Московской области. Вскоре 25-летний интернет-знакомый приехал в Липецк и провел с ней некоторое время. Затем мужчина проводил женщину домой, а сам уехал. После свидания липчанка обнаружила, что с ее банковского счета списали 60 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали мужчину на 48 часов. Предварительно установлено, что ранее он был судим.
Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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