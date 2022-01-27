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Знакомство с интересным мужчиной обошлось липчанке в 60 000 рублей

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#кража #
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Знакомство с интересным мужчиной обошлось липчанке в 60 000 рублей

39-летняя липчанка пыталась закрутить роман с 25-летним москвичом.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, неприятная история случилась с 39-летней липчанкой.

Женщина познакомилась  в соцсетях с интересным мужчиной из Московской области. Вскоре 25-летний интернет-знакомый приехал в Липецк и провел с ней некоторое время. Затем мужчина проводил женщину домой, а сам уехал. После свидания липчанка обнаружила, что с ее банковского счета списали 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали мужчину на 48 часов. Предварительно установлено, что ранее он был судим.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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#кража #
2

Комментарии (8)

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Дурында

3 минуты назад
Москоу невер слип))))
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вовка

34 минуты назад
похотливая старушка
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it_happens

44 минуты назад
кеша, ты видел эти молодые тела?) пивные махеровые пуза. Фу. Есть и в 40 красивые тела. и в 25 развалюхи. Тут не в знакомстве дело, а в человеке. Он уже был судим. Обократь/ обмануть для него плевое дело. Любая, даже 25-летняя, могла так попасть.
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ЮВП

50 минут назад
60 т.р. - это за сколько дней неземной любви ? Цены то московские, с тербунскими знакомится не стала.
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Ал1

56 минут назад
За удовольствия надо платить
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@

сегодня, 13:00
Смех, да и только!, что самое интересное это сплошь и рядом. И ведь романы крутят . Одно не понимаю , как женщина может встречаться с сынком. И у парней этих тоже сдвиг по фазе.
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кеша

сегодня, 12:59
Наказана за нескромность ! За молодое тело нужно платить !
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Смех, да и только!

сегодня, 12:49
Неужели думают, что в 39 лет может понравится 25-летнему
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