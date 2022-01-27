25-летняя женщина продавала несуществующую одежду в интернете

В Добринском районе участковый раскрыл мошенничество.

В Добринском районе раскрыли мошенничество. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 46-летняя женщина увидела в соцсетях объявление о продаже одежды и перевела продавцу на банковскую карту 15 тысяч рублей, но товара не получила.



Участковый полиции задержал подозреваемую в мошенничестве. Ей оказалась безработная 25-летняя женщина.



Задержанная призналась в содеянном. Вырученные деньги она потратила на личные нужды. Молодую девушку оставили под подпиской о невыезде.