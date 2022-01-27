В России
27 минут назад
В Новосибирской области детей переведут на дистанционное обучение
Ученики средних и старших классов будут на дистанционной форме обучения на протяжении одной или двух недель.
В Новосибирской области все школьники, за исключением одиннадцатиклассников, с 31 января из-за омикрон-штамма коронавируса перейдут на дистанционное обучение.
Младшеклассники уйдут на каникулы.
Ранее губернатор региона Андрей Травников заявил, что новый штамм "омикрон" появился в Новосибирской области и он более активно распространяется среди детей, - передает РИА Новости.
"На сегодняшний день оперативным штабом готовятся решения в отношении работы школ. Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника", - отметил глава региона.
По его словам, карантин будет "дифференцированным".
"Для самых младших школьников это, скорее всего, будут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина – дистанционное обучение в течение одной или двух недель. В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование", - заявил губернатор.
По его словам, малокомплектные школы будут переходить на дистанционное обучение только в случае появления в них очагов заболевания. "Решение принципиально принято, но формы карантина будут различны", - отметил глава региона.
Младшеклассники уйдут на каникулы.
Ранее губернатор региона Андрей Травников заявил, что новый штамм "омикрон" появился в Новосибирской области и он более активно распространяется среди детей, - передает РИА Новости.
"На сегодняшний день оперативным штабом готовятся решения в отношении работы школ. Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника", - отметил глава региона.
По его словам, карантин будет "дифференцированным".
"Для самых младших школьников это, скорее всего, будут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина – дистанционное обучение в течение одной или двух недель. В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина – это тестирование", - заявил губернатор.
По его словам, малокомплектные школы будут переходить на дистанционное обучение только в случае появления в них очагов заболевания. "Решение принципиально принято, но формы карантина будут различны", - отметил глава региона.