21 минуту назад
Подручных беглого депутата хотят привлечь к финансовой ответственности
Конкурсный управляющий по делу о банкротстве скандального застройщика «Эксстроймаш» подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Сергея Тонких, Сергея Ельчанинова и Виктора Тараненко — бывших управленцев застройщика.
Напомним, банкротство компании «Эксстроймаш», подконтрольной группе «СУ-5» сбежавшего из России Михаила Захарова, запущено в 2017 году. По последним данным, долги компании составляют более 878 миллионов рублей.
Вместе с арбитражным процессом о банкротстве продолжается слушание уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия обвиняемые, бывшие директора «Эксстроймаша» Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов, похитили деньги и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свыше 143 миллионов рублей, а также покушались на хищение, принадлежащих ОАО «Эксстроймаш» 129 миллионов рублей. Предъявленное обвинение они не признают.
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