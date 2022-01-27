Общество

21 минуту назад

Подручных беглого депутата хотят привлечь к финансовой ответственности

1 410
#банкротство #СУ-5
Подручных беглого депутата хотят привлечь к финансовой ответственности

Конкурсный управляющий по делу о банкротстве скандального застройщика «Эксстроймаш» подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Сергея Тонких, Сергея Ельчанинова и Виктора Тараненко — бывших управленцев застройщика.

Пока арбитражный суд оставил заявление управляющего без движения. Причина — нехватка документов. Так, конкурсный управляющий не предоставил документы, подтверждающие, что Сергей Тонких, Сергей Ельчанинов и Виктор Тараненко занимали руководящие должности в ОАО «Эксстроймаш», а также отражающие периоды их работы. Кроме того, конкурсный управляющий не уточнил размер субсидиарной ответственности, а также сумму, приходящуюся на каждого из трех экс-руководителей застройщика. Все эти сведения управляющий по делу о банкротстве должен предоставить суду до середины февраля.

Напомним, банкротство компании «Эксстроймаш», подконтрольной группе «СУ-5» сбежавшего из России Михаила Захарова, запущено в 2017 году. По последним данным, долги компании составляют более 878 миллионов рублей.

Вместе с арбитражным процессом о банкротстве продолжается слушание уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия обвиняемые, бывшие директора «Эксстроймаша» Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов, похитили деньги и незаконно приобрели право на чужое имущество, причинив ущерб на сумму свыше 143 миллионов рублей, а также покушались на хищение, принадлежащих ОАО «Эксстроймаш» 129 миллионов рублей. Предъявленное обвинение они не признают.
1 410
#банкротство #СУ-5

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

н-дя

9 минут назад
Ну теперь точно сдадут Миху.
ответить

Еще в рубрике

Стоимость потребительской корзины в Липецкой области — 4`601 рубль
#потребительская корзина
15
Стоимость потребительской корзины в Липецкой области — 4`601 рубль

59 минут назад

Общество
За жизнь без паспорта женщину оштрафовали на 2000 рублей
#штраф #паспорт
12
За жизнь без паспорта женщину оштрафовали на 2000 рублей

сегодня, 10:44

Общество
Игрушка с персонажами «Робокар Поли» обошлась липчанину в 60`000 рублей
#контрафакт #компенсация #торговля
3
Игрушка с персонажами «Робокар Поли» обошлась липчанину в 60`000 рублей

сегодня, 10:26

Общество
На дистанционное обучение переведены больше 9,5 тысячи школьников
#карантин #школа #детский сад
11
На дистанционное обучение переведены больше 9,5 тысячи школьников

сегодня, 10:17

Общество
Корпус больницы не заинтересовал покупателей
#торги #аукцион #приватизация
1
Корпус больницы не заинтересовал покупателей

сегодня, 10:06

Общество
Липецкую область в Москве теперь представляет Владимир Любезнов
#назначение #Владимир Любезнов
8
Липецкую область в Москве теперь представляет Владимир Любезнов

сегодня, 10:01

Общество