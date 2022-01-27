Коронавирус наступает: матч ВК «Липецк» с «Ленинградкой» 29 января не состоится

В Суперлиге отложены уже 5 матчей из 7-ми.

Матч 16-го тура волейбольной Суперлиги, в котором «Липецк» должен был принимать «Ленинградку» 29 января, перенесён.

Эту информацию уже подтвердили и в липецком, и в санкт-петербуржском клубах. Причина — вспышка коронавируса в «Ленинградке». О новой дате матча будет сообщено дополнительно.

В ближайшую субботу из-за вспышки COVID в командах отложены еже 5 матчей! Помимо Липецка не состоятся матчи в Нижнем Новгороде, Туле, Калининграде и подмосковном Одинцово. Пока планируют сыграть лишь «Динамо-Метар» (Челябинск) - «Динамо» (Москва) и «Енисей» (Красноярск) - «Динамо» (Краснодар).

После 15-ти туров «Липецк» имеет в своём активе 4 победы и идет на 12-м месте в Суперлиге, отставая на две строчки в турнирной таблицы от зоны плей-офф.