Коронавирус

54 минуты назад

С начала эпидемии от COVID-19 умерли более трех тысяч жителей Липецкой области

10 750
#коронавирус
С начала эпидемии от COVID-19 умерли более трех тысяч жителей Липецкой области

За последние сутки в регионе выявили 384 случая COVID-19.

С начала эпидемии от COVID-19 в Липецкой области умерли 3 004 человека. Это половина такого райцентра как Хлевное. Количество новых случаев резко начало расти с 25 января.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 384 новых случая коронавирусной инфекции, 54 человека госпитализировали, 6 человек умерли, 187 человек вылечились.

Для сравнения: 27 января 2021 года был выявлен 151 случай инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 89 121 случай COVID-19, выздоровели 81 786 человек, умерли 3 004 человека.

В России за сутки выявлены — 88 816 случаев COVID-19, госпитализировали — 12 807 человек, выздоровели 29 754 человека, умерли — 665 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 11 404 617 случаев COVID-19, выздоровел 10 129 691 человек, умерли — 328 770 человек.
10 750
#коронавирус

Комментарии (10)

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Денис

22 минуты назад
Около 50 тысяч примерно , ну да ладно, пусть официально будет 3
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Николай

25 минут назад
А как же вакцинация?
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О как

31 минуту назад
Мммм... И что? А сколько от онкологии умерло? Или от сердечных заболеваний? А, ну да - это не модные сведения.
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уточните

31 минуту назад
А еще цифры по избыточной смертности неплохо бы опубликовать.
ответить

уточните

31 минуту назад
А Росстат какие цифры дает?
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Алеша

33 минуты назад
Гость, чтобы ты спросил.
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Чинуша

33 минуты назад
Мои коллеги все здоровы как кони и я в том числе ... Загораем купаемся
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Рюха

36 минут назад
По Вашей статистике по 13 в день-за 2 года это 10 000,а тут трёшка,втираете какую то дичь!!!
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Гость

42 минуты назад
А для чего эта информация нужна.
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На самом деле

45 минут назад
Ща будут орать, что "вы всё специально гаварити", но на самом деле цифра гораздо выше. От ковида умерли 3 знакомых бабки, причём в ковидных больницах, 1 в реанимации - ни одной не написали ковид в справке, даже не упомянули, что он был
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