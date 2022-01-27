Коронавирус
54 минуты назад
С начала эпидемии от COVID-19 умерли более трех тысяч жителей Липецкой области
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За последние сутки в регионе выявили 384 случая COVID-19.
С начала эпидемии от COVID-19 в Липецкой области умерли 3 004 человека. Это половина такого райцентра как Хлевное. Количество новых случаев резко начало расти с 25 января.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 384 новых случая коронавирусной инфекции, 54 человека госпитализировали, 6 человек умерли, 187 человек вылечились.
Для сравнения: 27 января 2021 года был выявлен 151 случай инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 89 121 случай COVID-19, выздоровели 81 786 человек, умерли 3 004 человека.
В России за сутки выявлены — 88 816 случаев COVID-19, госпитализировали — 12 807 человек, выздоровели 29 754 человека, умерли — 665 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 404 617 случаев COVID-19, выздоровел 10 129 691 человек, умерли — 328 770 человек.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 384 новых случая коронавирусной инфекции, 54 человека госпитализировали, 6 человек умерли, 187 человек вылечились.
Для сравнения: 27 января 2021 года был выявлен 151 случай инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 89 121 случай COVID-19, выздоровели 81 786 человек, умерли 3 004 человека.
В России за сутки выявлены — 88 816 случаев COVID-19, госпитализировали — 12 807 человек, выздоровели 29 754 человека, умерли — 665 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 404 617 случаев COVID-19, выздоровел 10 129 691 человек, умерли — 328 770 человек.
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