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сегодня, 11:19

Администрация Ельца получила представление прокуратуры за несчастные случаи на снежных горках

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#дети #горка
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Администрация Ельца получила представление прокуратуры за несчастные случаи на снежных горках

12-летний мальчик, разбившийся при катании на «ватрушке» 8 января, всё ещё в больнице.

Напомним, за новогодние каникулы в Ельце несколько детей разбились при катании со снежной горки на «ватрушках». Самые тяжёлые травмы получил 12-летний мальчик.

Как ранее сообщил мэр Ельца Евгений Боровских, в детскую больницу 8 января в состоянии комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Несколько дней мальчик находился в коме, но потом пришел в сознание. Сейчас жизни и здоровью ребёнка уже ничего не угрожает.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, получивший тяжёлые травмы при катании на «ватрушке» мальчик всё ещё остаётся в больнице, но с ним всё отлично и вскоре ребёнка собираются выписывать.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокуратурой Ельца была проведена проверка по фактам травмирования двух несовершеннолетних детей, которые катались на тюбингах с необорудованной стихийной горки и в результате были госпитализированы в лечебные учреждения.

- Установлено, что администрацией Ельца мер к ограничению доступа на данный склон не предпринималось, каких-либо запрещающих знаков на указанном месте не устанавливалось, что привело к причинению вреда здоровью несовершеннолетним, - отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - При этом данная горка расположена вблизи места массового отдыха ельчан — парка 40-летия Октября, и доступ на нее не ограничен.

Прокурором Ельца в адрес администрации города внесено представление, согласно которому в течение месяца елецкая мэрия обязана устранить все нарушения и любыми способами довести до горожан информацию о том, что катание в необорудованных местах и на стихийных горках запрещено.

Администрация Ельца должна разместить информационные стенды и аншлаги, провести профилактическую работу через СМИ, беседы с родителями и детьми и так далее, а потом в письменном виде отчитаться перед прокуратурой о продельной работе и принятых мерах.
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#дети #горка
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Комментарии (3)

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Липчанин

7 минут назад
Теперь то понятно, зачем администрация Липецка установила таблички?
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Да поняли уже, все поняли

44 минуты назад
Что раньше было можно-то теперь нельзя. Вот, гомиков по телевизору детям показывать можно, а с горок кататься - ни ни.
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Ни о чём

сегодня, 11:27
Там катались всю жизнь! Где оборудованные горки для детей? Нигде администрация не удосужилась сделать! Вот что должна обязать мэра Евгения, а не показухой заниматься!
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