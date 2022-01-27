Администрация Ельца получила представление прокуратуры за несчастные случаи на снежных горках

12-летний мальчик, разбившийся при катании на «ватрушке» 8 января, всё ещё в больнице.

Напомним, за новогодние каникулы в Ельце несколько детей разбились при катании со снежной горки на «ватрушках». Самые тяжёлые травмы получил 12-летний мальчик.



Как ранее сообщил мэр Ельца Евгений Боровских, в детскую больницу 8 января в состоянии комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Несколько дней мальчик находился в коме, но потом пришел в сознание. Сейчас жизни и здоровью ребёнка уже ничего не угрожает.



Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной детской больницы Сергей Голобурдин, получивший тяжёлые травмы при катании на «ватрушке» мальчик всё ещё остаётся в больнице, но с ним всё отлично и вскоре ребёнка собираются выписывать.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокуратурой Ельца была проведена проверка по фактам травмирования двух несовершеннолетних детей, которые катались на тюбингах с необорудованной стихийной горки и в результате были госпитализированы в лечебные учреждения.



- Установлено, что администрацией Ельца мер к ограничению доступа на данный склон не предпринималось, каких-либо запрещающих знаков на указанном месте не устанавливалось, что привело к причинению вреда здоровью несовершеннолетним, - отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - При этом данная горка расположена вблизи места массового отдыха ельчан — парка 40-летия Октября, и доступ на нее не ограничен.



Прокурором Ельца в адрес администрации города внесено представление, согласно которому в течение месяца елецкая мэрия обязана устранить все нарушения и любыми способами довести до горожан информацию о том, что катание в необорудованных местах и на стихийных горках запрещено.



Администрация Ельца должна разместить информационные стенды и аншлаги, провести профилактическую работу через СМИ, беседы с родителями и детьми и так далее, а потом в письменном виде отчитаться перед прокуратурой о продельной работе и принятых мерах.