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сегодня, 11:06

«Я тебя убью! Мне человека замочить - раз плюнуть!»

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#угроза убийством
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«Я тебя убью! Мне человека замочить - раз плюнуть!»

Пенсионер угрожал зарезать женщину в общежитии.

В судебном участке №19 Советского района Липецка вынесли приговор пенсионеру, которого привлекли к уголовной ответственности за угрозу убийством. Еще до определения наказания мужчина признался в преступлении.

Как указано в материалах суда, вечером 3 октября на общей кухне в общежитии на улице Западной между пенсионером и его знакомой вспыхнула ссора. Мужчина не нашел аргументов в споре и схватился за кухонный нож. Он пошел с ним на женщину, бросая фразы: «Я тебя убью! Мне человека замочить, раз плюнуть!». Женщина испугалась угроз агрессивного пенсионера и обратилась в полицию.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления. При вынесении наказания было учтено состояние его здоровья и полученные им ранее награды.

Суд приговорил пенсионера к 240 часам обязательных работ.

4 1629
#угроза убийством
1

Комментарии (4)

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не а че

30 минут назад
Эксперт, Общаги,самое место для маргиналов,капитализм же.Хоршо хоть в трейлерах не живут,как в цитадели демократии.
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Исай

38 минут назад
Пенсионерам не дают отработку, учите УК.
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Эксперт

58 минут назад
Что то про общежития стало слишком много новостей.
ответить

ну

сегодня, 11:11
че плюнул?
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