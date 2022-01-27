Пенсионер угрожал зарезать женщину в общежитии.

В судебном участке №19 Советского района Липецка вынесли приговор пенсионеру, которого привлекли к уголовной ответственности за угрозу убийством. Еще до определения наказания мужчина признался в преступлении.

Как указано в материалах суда, вечером 3 октября на общей кухне в общежитии на улице Западной между пенсионером и его знакомой вспыхнула ссора. Мужчина не нашел аргументов в споре и схватился за кухонный нож. Он пошел с ним на женщину, бросая фразы: «Я тебя убью! Мне человека замочить, раз плюнуть!». Женщина испугалась угроз агрессивного пенсионера и обратилась в полицию.Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления. При вынесении наказания было учтено состояние его здоровья и полученные им ранее награды.Суд приговорил пенсионера к 240 часам обязательных работ.