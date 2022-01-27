За жизнь без паспорта оштрафовали на 2`000 рублей

Женщина переоформила документ, но не забрала его вовремя.

В Липецком областном суде рассмотрели протест жительницы Елецкого района на штраф, который на женщину наложили в Елецком городском суде. Ельчанку привлекли к административной ответственности из-за того, что она вовремя не забрала свой новый паспорт.



Как указано в материалах суда, 26 июля женщина обратилась с заявлением о замене паспорта. Она это сделала в МФЦ. 4 августа ельчанка должна была получить паспорт на руки, но не торопилась забирать свой документ. Паспорт пролежал в МФЦ до 15 сентября. Тогда сотрудники МФЦ вернули его в ОВМ ОМВД России по Ельцу как невостребованный. Позже, 29 сентября, женщина все же забрала паспорт. Но забывчивость ей стоила 2 000 рублей.



Полиция, получив документ из МФЦ, оформила постановление о привлечении ельчанки к административной ответственности. Потом городской суд наложил на женщину штраф, так как она не получила паспорт в установленный срок и проживала длительное время без документа, удостоверяющего личность гражданина. Ельчанка с таким наказанием не согласилась и решила опротестовать штраф в областном суде.



Липецкой областной суд оценил доводы сторон и нашел оснований для изменения или отмены решения нижестоящей инстанции.