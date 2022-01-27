Происшествия

31 минуту назад

Гараж и квартира горели в Липецкой области

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#МЧС #пожар
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Гараж и квартира горели в Липецкой области
Днем 26 января в Грязях горел гараже площадью 60 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил внутреннюю отделку гаража и находившееся в нем имущество. 

- Пострадавших нет. Пожар возник из-за неисправности электрооборудования, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ночью 27 января огонь вспыхнул в квартире двухэтажного дома в Добринке. Уничтожены вещи на площади 5 квадратных метров и повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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Больше пожаров в Липецкой области 26 января и на утро 27 января не происходило.
1 385
#МЧС #пожар
1

Комментарии (1)

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Владимир

7 минут назад
в каком районе горел гараж?
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