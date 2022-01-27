Происшествия
31 минуту назад
Гараж и квартира горели в Липецкой области
Днем 26 января в Грязях горел гараже площадью 60 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил внутреннюю отделку гаража и находившееся в нем имущество.
- Пострадавших нет. Пожар возник из-за неисправности электрооборудования, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Ночью 27 января огонь вспыхнул в квартире двухэтажного дома в Добринке. Уничтожены вещи на площади 5 квадратных метров и повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Больше пожаров в Липецкой области 26 января и на утро 27 января не происходило.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил внутреннюю отделку гаража и находившееся в нем имущество.
- Пострадавших нет. Пожар возник из-за неисправности электрооборудования, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Ночью 27 января огонь вспыхнул в квартире двухэтажного дома в Добринке. Уничтожены вещи на площади 5 квадратных метров и повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Больше пожаров в Липецкой области 26 января и на утро 27 января не происходило.
Владимир