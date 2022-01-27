Игрушка с персонажами «Робокар Поли» обошлась липчанину в 60`000 рублей

Местного предпринимателя привлекли к ответственности за торговлю контрафактом.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление представителей компании из Кореи «ROI VISUAL Co., Ltd.». Они подали иск на индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Липецке, о взыскании 120 000 рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на художественное изображение персонажей мультсериала «Робокар Поли».



Как указано в исковом заявлении, в торговом павильоне, расположенном на улице Белана бизнесмен реализовал контрафактный товар – игрушку с изображением персонажей мультсериала «Робокар Поли».



- Исключительные права на данные объекты авторского права принадлежат корейской компании «ROI VISUAL Co., Ltd.». В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 60 000 рублей. Данное ходатайство было удовлетворено судом, - сообщает пресс-служба арбитража.