На дистанционное обучение перевели больше 9,5 тысячи школьников

9197 - по причине гриппа и ОРВИ и 392 - из-за коронавируса.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 27 января на карантин по Covid-19 полностью закрыт лицей № 5 в Ельце и частично - 18 классов в 8 школах, в которых на дистанционное обучение переведены 392 человека.



Закрыта на карантин по гриппу и ОРВИ школа села Колыбельское в Чаплыгинском районе.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 406 классов в 74 школах, в них на дистанционное обучение перевели 9197 человек.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 7 групп в 6 детских садах. Дома остаются 140 малышей.