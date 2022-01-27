Общество
41 минуту назад
На дистанционное обучение перевели больше 9,5 тысячи школьников
3 818
9197 - по причине гриппа и ОРВИ и 392 - из-за коронавируса.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 27 января на карантин по Covid-19 полностью закрыт лицей № 5 в Ельце и частично - 18 классов в 8 школах, в которых на дистанционное обучение переведены 392 человека.
Закрыта на карантин по гриппу и ОРВИ школа села Колыбельское в Чаплыгинском районе.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 406 классов в 74 школах, в них на дистанционное обучение перевели 9197 человек.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 7 групп в 6 детских садах. Дома остаются 140 малышей.
Закрыта на карантин по гриппу и ОРВИ школа села Колыбельское в Чаплыгинском районе.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 406 классов в 74 школах, в них на дистанционное обучение перевели 9197 человек.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 7 групп в 6 детских садах. Дома остаются 140 малышей.
3 818
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