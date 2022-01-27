Общество

41 минуту назад

На дистанционное обучение перевели больше 9,5 тысячи школьников

3 818
#карантин #школа #детский сад
На дистанционное обучение перевели больше 9,5 тысячи школьников

9197 - по причине гриппа и ОРВИ и 392 - из-за коронавируса.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 27 января на карантин по Covid-19 полностью закрыт лицей № 5 в Ельце и частично - 18 классов в 8 школах, в которых на дистанционное обучение переведены 392 человека.

Закрыта на карантин по гриппу и ОРВИ школа села Колыбельское в Чаплыгинском районе.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 406 классов в 74 школах, в них на дистанционное обучение перевели 9197 человек.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 7 групп в 6 детских садах. Дома остаются 140 малышей.
3 818
#карантин #школа #детский сад

Комментарии (3)

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Липчанка

6 минут назад
Где карантин для всех?
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Мама

25 минут назад
Почему всех не закрыть, чего ждут.
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Житель

30 минут назад
Закройте уже всех
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