Общество

51 минуту назад

Корпус больницы не заинтересовал покупателей

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#торги #аукцион #приватизация
Корпус больницы не заинтересовал покупателей

Торги на здание и земельный участок не состоялись.

Управление земельных и имущественных отношений Липецкой области завершило торги на приватизацию больничного корпуса в Чаплыгине. На аукцион выставили само помещение площадью 670,2 квадратных метров с одновременным отчуждением земельного участка под ним в 536 «квадратов». Стартовая цена лота была определена в 5 933 000 рублей. Этот объект приватизации не заинтересовал покупателей: на аукцион не поступило ни одной заявки, он признан несостоявшимся. Об этом сообщается на торговой площадке, где проходил аукцион по приватизации.

Напомним, с виртуального молотка планировали сбыть здание на улице Советской в Чаплыгине. Это актив Чаплыгинской районной больнице. В этом корпусе больницы раньше работали детское и женское отделение. Так как здание уже старое, отделения перевели в основной корпус больницы на улице Крупской. Здание законсервировали в 2020 году. Оно отключено от коммунальных коммуникаций.
701
#торги #аукцион #приватизация

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