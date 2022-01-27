В мире

сегодня, 09:51

На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев

135
#Украина #стрельба

Стрельба началась в 03:30 (04:40 мск) на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш".

В ночь на 27 января на предприятии "Южмаш" в Днепре солдат срочной службы Национальной гвардии Украины по неустановленным причинам открыл огонь по сослуживцам из караула из автомата Калашникова, после чего с оружием скрылся. Погибли пять человек, еще пятеро ранены. В Нацполиции уточнили, что среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская, - передает РИА Новости.

Позже стало известно, что во время оказания медицинской помощи умерла одна из раненых.

"Солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ", — рассказали в МВД Украины.

В городе введена полицейская операция "Сирена", по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. Территорию завода оцепили.

"Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия. Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь", — заявили в Нацгвардии.

На место выехало руководство областного главка Нацполиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.

Расследованием будут заниматься представители Госбюро расследований и военной прокуратуры.

Мотивы преступления пока неизвестны.







135
#Украина #стрельба

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус
#коронавирус #мутация
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус

24 минуты назад

В мире
Лидеры стран НАТО пригрозили России беспрецедентными санкциями
#антироссийские санкции #Россия #Украина
Лидеры стран НАТО пригрозили России беспрецедентными санкциями

25.01.2022 11:41

В мире
Крупные перебои с электричеством в странах Средней Азии вызваны аварией в Казахстане
#электроэнергия #сбои #Средняя Азия
Крупные перебои с электричеством в странах Средней Азии вызваны аварией в Казахстане

25.01.2022 11:13

В мире
Австралия и Германия эвакуируют своих дипломатов из Украины
#Украина #Россия #дипломаты
Австралия и Германия эвакуируют своих дипломатов из Украины

24.01.2022 16:00

В мире
Британия вслед за США эвакуирует своих дипломатов из Украины
#Украина #Британия #США
Британия вслед за США эвакуирует своих дипломатов из Украины

24.01.2022 13:23

В мире
Президент Казахстана Токаев назвал причиной беспорядков расслоение в доходах
#Казахстан #беспорядки
1
Президент Казахстана Токаев назвал причиной беспорядков расслоение в доходах

21.01.2022 10:39

В мире