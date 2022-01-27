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На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев
Стрельба началась в 03:30 (04:40 мск) на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш".
В ночь на 27 января на предприятии "Южмаш" в Днепре солдат срочной службы Национальной гвардии Украины по неустановленным причинам открыл огонь по сослуживцам из караула из автомата Калашникова, после чего с оружием скрылся. Погибли пять человек, еще пятеро ранены. В Нацполиции уточнили, что среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская, - передает РИА Новости.
Позже стало известно, что во время оказания медицинской помощи умерла одна из раненых.
"Солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ", — рассказали в МВД Украины.
В городе введена полицейская операция "Сирена", по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. Территорию завода оцепили.
"Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия. Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь", — заявили в Нацгвардии.
На место выехало руководство областного главка Нацполиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.
Расследованием будут заниматься представители Госбюро расследований и военной прокуратуры.
Мотивы преступления пока неизвестны.
Позже стало известно, что во время оказания медицинской помощи умерла одна из раненых.
"Солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ", — рассказали в МВД Украины.
В городе введена полицейская операция "Сирена", по тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. Территорию завода оцепили.
"Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия. Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь", — заявили в Нацгвардии.
На место выехало руководство областного главка Нацполиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.
Расследованием будут заниматься представители Госбюро расследований и военной прокуратуры.
Мотивы преступления пока неизвестны.