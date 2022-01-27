Липецкая область получит более 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

Деньги на лекарства амбулаторным больным поступят из резервного фонда.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.



Липецкая область в рамках этого распоряжения получит свыше 15,4 млн рублей. Поддержка положена и других регионам Центрального Черноземья. Так, в Белгородскую область направят 40,9 млн рублей, в Воронежскую область — более 62,7 млн рублей, в Курскую область — свыше 29,3 млн рублей, в Тамбовскую область — более 44,4 млн рублей.



Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами ещё более 830 000 живущих в России, отмечают в кабинете министров.