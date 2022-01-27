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Липецкая область получит более 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

6 331
#лечение #лекарства
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Липецкая область получит более 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

Деньги на лекарства амбулаторным больным поступят из резервного фонда.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.

Липецкая область в рамках этого распоряжения получит свыше 15,4 млн рублей. Поддержка положена и других регионам Центрального Черноземья. Так, в Белгородскую область направят 40,9 млн рублей, в Воронежскую область — более 62,7 млн рублей, в Курскую область — свыше 29,3 млн рублей, в Тамбовскую область — более 44,4 млн рублей.

Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами ещё более 830 000 живущих в России, отмечают в кабинете министров.
6 331
#лечение #лекарства
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Комментарии (6)

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Жанна

6 минут назад
15 маловато, они их слишком быстро освоят. Медики ковид госпиталей ипотек набрали им 15 миллионов не о чём.но есть шанс, в ЮАР новый вирус нашли.
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Столица

11 минут назад
Нищета на 15 лимонов станет богаче
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Я

17 минут назад
Таким образом этот ковид никогда не закончится, пока деньги идут...
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!

31 минуту назад
А че все за свой счёт то лечатся. Хоть тумбочки задрипанные в больницы бы купили. Позорники. Себе уже по карманам эти лямы расхапают ненажерные.
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Алексей Н.

44 минуты назад
Да, а где бесплатные лекарства? Да, всё там, в кармане у чинушей! И эти деньги осядут в тех же карманах
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27.01

57 минут назад
О, денежки на отпуск у чинуш уже есть, ну не верю я что эти деньги на лечение людей пойдут, ну не верю, куда угодно только не по назначению
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