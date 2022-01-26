Общество

12 минут назад

Ельчан рекомендуют перевести на удалёнку

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#коронавирус
Ельчан рекомендуют перевести на удалёнку

В организациях регистрируют всплески заболеваемости COVID-19.

В Ельце прошло заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коррнавирусной инфекции, сообщает мэрия Ельца. На совещание были приглашены руководители основных предприятий города, сотрудники медицинских учреждений.

Руководитель территориального отделения Роспотребнадзора Александра Дорохина рассказала об эпидемиологической обстановке в Ельце. По ее данным, сейчас в городе наблюдается рост заболеваемости. Основную массу заболевших составляет организованное рабочее население. Она рекомендовала на предприятиях установить «входной фильтр»: это утренняя термометрия, обработка рук, ношение масок. Также необходимо проводить термометрию во второй половине дня. До сотрудников, считает эксперт, нужно донести мысль о том, что при появлении симптомов лучше воздержаться от похода на работу.

Мэр Ельца Евгений Боровских также выразил несколько рекомендаций по дальнейшей организации рабочего процесса.

– В связи с тем, что прогнозируется большой рост заболеваемости, нам необходимо сделать все, чтобы максимально его предотвратить. Я рекомендую руководителям предприятий организовать работу в удаленном формате для тех специалистов, кто по своему профилю может работать из дома. Это касается и работников, которые старше 60 лет, – отметил Евгений Боровских.

Помимо этого, глава города предупредил руководителей предприятий о том, что проверки по соблюдению всех норм Роспотребнадзора будут продолжаться и дальше.
131
#коронавирус

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