Дело о сносе дома и гаража у высоковольтной линии направлено на новое рассмотрение

Апелляционное определение Липецкого областного суда отменено.

Липчанин продолжит борьбу за свой дом и гараж в суде.



Как сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции, ещё в 1999 году житель Липецка возвёл на своём земельном участке жилой дом и гараж. В шести метрах от построек в пределах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства располагалась высоковольтная линия электропередачи 35кВ «Свободный Сокол».



ПАО «МРСК Центра» обратилось в суд с иском к липчанину об устранении нарушений охранной зоны, указав, что ответчиком не было соблюдено необходимое расстояние от точки крайнего провода высоковольтной линии до объекта, находящегося в охранной зоне.



Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционная инстанция отменила решение суда и обязала ответчика демонтировать жилой дом и гараж за пределы границ охранной зоны не менее, чем на 15 метров от крайних проводов ВЛ-35 кВ.



Не согласившись с решением апелляционной инстанции, липчанин и администрация города обратились в суд с кассационными жалобами.



Изучив доводы жалоб, судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда определила, что судом апелляционной инстанции не были установлены юридически значимые по делу обстоятельства.



Как оказалось, ПАО «МРСК Центра» направило в Росреестр сведения о границах зон с особыми условиями использования, в том числе территории ВЛ-35кВ «Сокол», в 2012 году. То есть на момент предоставления ответчику земельного участка под строительство жилого дома и ввода его в 1999 году в эксплуатацию, сведения о данной зоне в ЕГРН внесены не были, администрацией Липецка и истцом каких-либо требований относительно расположения строившегося объекта недвижимости не предъявлялось.



Поэтому суд апелляционной инстанции не установил, было ли известно ответчику о наличии ограничений на предоставленный ему земельный участок. А по гражданскому кодексу неосведомленность собственника о наличии определенных ограничений в отношении земельного участка не является основанием для признания возведённых на таком участке построек самовольными.



Допущенные нарушения повлияли на исход дела, в связи с чем апелляционное определение Липецкого областного суда отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.



- Постройки не являются самовольными, если при их возведении собственник не знал о наличии ограничений в отношении земельного участка, - подчёркивают в Первом кассационном суде общей юрисдикции.

