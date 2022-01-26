Происшествия
16 минут назад
Липчанина спасли в Новом Уренгое
Вахтовика разыскивала жена.
Как сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, 11 января в дежурную часть ОМВД России по городу Новый Уренгой поступило сообщение из волонтерского центра о том, липчанка длительное время не может дозвониться до мужа, который работает вахтовым методом в городе Новый Уренгой.
На поиски липчанина выехал участковый Василий Титаренко. Адрес был указан ошибочный, однако полицейский, предполагая, что человеку нужна помощь, продолжил его поиски в дачном кооперативе. И участковому удалось найти местонахождение вахтовика.
- Увидев его, Василий Титаренко понял, что человек болен, ему срочно нужна медицинская помощь, и вызвал бригаду скорой помощи. Мужчина категорически отказывался от госпитализации, однако полицейский убедил его проследовать в больницу. Мужчина был госпитализирован с диагнозом «пневмония», - отмечают в пресс-службе полиции. - Благодаря неравнодушию к чужой беде и настойчивости старшего участкового уполномоченного полиции Василия Титаренко мужчина прошел лечение, теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото - 89.мвд.рф
На поиски липчанина выехал участковый Василий Титаренко. Адрес был указан ошибочный, однако полицейский, предполагая, что человеку нужна помощь, продолжил его поиски в дачном кооперативе. И участковому удалось найти местонахождение вахтовика.
- Увидев его, Василий Титаренко понял, что человек болен, ему срочно нужна медицинская помощь, и вызвал бригаду скорой помощи. Мужчина категорически отказывался от госпитализации, однако полицейский убедил его проследовать в больницу. Мужчина был госпитализирован с диагнозом «пневмония», - отмечают в пресс-службе полиции. - Благодаря неравнодушию к чужой беде и настойчивости старшего участкового уполномоченного полиции Василия Титаренко мужчина прошел лечение, теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото - 89.мвд.рф
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