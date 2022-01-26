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36 минут назад
В Воронеже раскрыли серию мошенничеств под предлогом помощи попавшим в ДТП родственникам
По подозрению в серии преступлений задержан 30-летний липчанин.
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области раскрыли серию мошенничеств под предлогом помощи родственникам, которые попали в дорожно-транспортное происшествие. По подозрению в совершении данного противоправного деяния полицейскими установлен и задержан 30-летний житель города Липецка, ранее судимый за имущественные преступления, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в январе 2022 года в городские отделы полиции поступило несколько заявлений от пожилых граждан о совершении в отношении них мошенничеств. Характер преступлений был идентичен – на стационарные или мобильные телефоны пенсионеров звонил неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал о том, что внук попал в дорожно-транспортное происшествие, по его вине пострадал человек. Для решения вопроса о непривлечении родственника к ответственности, необходимы денежные средства. Далее незнакомец сообщал, что через некоторое время подъедет сотрудник, который заберет наличность. После того, как мужчина забирал деньги, пенсионеры звонили своим внукам и спрашивали о правдивости рассказанной истории. Таким образом, потерпевшие понимали, что стали жертвами мошенничества, - говорится в пресс-релизе МВД.
Полицейские задержали подозреваемого в Ленинском районе Воронежа, где он арендовал комнату в хостеле. В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что в одном из мессенджеров увидел группу, где в описании говорилось о том, что можно быстро и легко заработать деньги. Ему присылали ссылки с адресами, где надо было забрать деньги, используя схему указанного мошенничества. Часть денежных средств он оставлял себе, а часть переводил на указанные заказчиком реквизиты банковского счета. Злоумышленник также рассказал, что передвигался по городу исключительно на такси, чтобы не попасть под подозрение. Фигурант рассказал о том, что около десяти раз приходил за деньгами к разным потерпевшим. Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей.
Отделом по расследованию преступлений на территории Левобережного района СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждены уголовные дела о мошенничестве по чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и находится в изоляторе временного содержания.
В ходе предварительного следствия было установлено, что в январе 2022 года в городские отделы полиции поступило несколько заявлений от пожилых граждан о совершении в отношении них мошенничеств. Характер преступлений был идентичен – на стационарные или мобильные телефоны пенсионеров звонил неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал о том, что внук попал в дорожно-транспортное происшествие, по его вине пострадал человек. Для решения вопроса о непривлечении родственника к ответственности, необходимы денежные средства. Далее незнакомец сообщал, что через некоторое время подъедет сотрудник, который заберет наличность. После того, как мужчина забирал деньги, пенсионеры звонили своим внукам и спрашивали о правдивости рассказанной истории. Таким образом, потерпевшие понимали, что стали жертвами мошенничества, - говорится в пресс-релизе МВД.
Полицейские задержали подозреваемого в Ленинском районе Воронежа, где он арендовал комнату в хостеле. В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что в одном из мессенджеров увидел группу, где в описании говорилось о том, что можно быстро и легко заработать деньги. Ему присылали ссылки с адресами, где надо было забрать деньги, используя схему указанного мошенничества. Часть денежных средств он оставлял себе, а часть переводил на указанные заказчиком реквизиты банковского счета. Злоумышленник также рассказал, что передвигался по городу исключительно на такси, чтобы не попасть под подозрение. Фигурант рассказал о том, что около десяти раз приходил за деньгами к разным потерпевшим. Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей.
Отделом по расследованию преступлений на территории Левобережного района СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждены уголовные дела о мошенничестве по чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и находится в изоляторе временного содержания.