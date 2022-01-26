«Как так? Деньги на решение актуальных проблем выделяются, но не осваиваются?»

Счетная палата проверила эффективность и целевое использование средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Липецка».





В Липецке сети электро- и водоснабжения строят по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Ее исполнителем по линии городского департамента градостроительства и архитектуры является МКУ «Управление строительства Липецка». Для решения локальных задач в 2020 году заказчик получил из городского бюджета 40,4 млн рублей, в 2021-м - 16,7 миллиона. Исполнение программы составило 69% в позапрошлом и всего 2,5% – в прошлом году (по состоянию на конец ноября). Неосвоенными остались 12,7 млн рублей в 2020 году и 16,3 миллиона – в 2021-м.



Эти выводы Счетной палаты Липецка прозвучали на заседании комиссии городского Совета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию.



В своем акте аудиторы указали, что основную сумму по неиспользованным назначениям составили плата за техническое присоединение к сетям холодной воды в поселке «Радуга», где на территории в 235 га нарезаны участки под строительство 1145 коттеджей (на момент проверки застраивалось всего 3% домовладений). Сами сети построены в 2019 году за 92,9 миллиона рублей и переданы в эксплуатацию мэрии. Акт технологического подключения водопровода к сетям ЛГЭК на момент проверки не подписал. Остался неисполненным муниципальный контракт с ООО «Экотерм» на строительство сети водоснабжения длиной в полкилометра в переулке Дружный (район Сырского Рудника) ценой 1,2 млн рублей. Просроченным оказалась разработка проекта строительства дождевой канализации на площади Заводской (район Сокола). По восьми из десяти объектов капитального строительства заказчик предъявил претензии подрядчикам на 310 тысяч рублей, из них выплачены 240 тысяч.



Аудиторы отметили, что мэрия выделила в проверяемое время 10,8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации водопровода в Северном Руднике и на строительство комплекса по утилизации илового остатка МУП «ЛиСА». Однако в планах городской администрации на этот год строительство водопровода в Северном Руднике не значится, а имущество МУП «ЛиСА» собирается взять в концессию столичное ООО «РВК-Липецк».



– Как так? Деньги на решение актуальных проблем выделяются, но не осваиваются? А речь ведь идет о водопроводе, освещении! На город выделяются копейки на освещение. Нам нужна программа по годам, по объектам и финансированию. Чтобы у нас была картинка на пять лет наперед для отчета перед избирателями. А от городской администрации на все наши запросы ответы приходят как под копирку: сделаем при наличии финансирования! – возмутилась депутат Евдокия Бычкова.



В ответ представитель МКУ «Управление строительства Липецка» Андрей Казаков сказал, что заказчик стремится все делать в срок.



– В общем, как всегда, никто ни в чем не виноват, – отреагировала депутат Вера Урываева.

