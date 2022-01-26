«Надо решить судьбу МУП «Липецктеплосеть». Там ведь нет никого, кроме пяти человек руководства»

В мэрии ищут нового хозяина для комплекса теплоснабжения АО «ЛГЭК».





По итогам прошлого года МУП «Липецктеплосеть» получило 119,7 млн рублей доходов при 116,7 млн рублей расходов. Дебиторская задолженность МУПа – 63,6 млн рублей, главным образом из-за недополучения арендных платежей от ЛГЭКа. Кредиторская задолженность «Липецктеплосети» – 5,8 млн рублей. Об этом комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию рассказал директор муниципального предприятия Дмитрий Бондаревский.



МУП «Липецктеплосеть» является акционером АО «ЛГЭК», владея 30,1% его акций. Живет муниципальное предприятие за счет сдачи своих объектов балансовой стоимостью 1,5 млрд рублей и остаточной – 942 миллиона, в аренду. Наприер, ЛГЭК арендует 1850 объектов (котельные, теплосети), «Квадра» - еще 1100.



В прошлом году на модернизацию основных фондов МУП планировал потратить 115,2 млн рублей, но подрядчики смогли освоить 96,6 миллиона. За эти средства реконструированы семь участков теплосетей протяженностью 5,2 км, находящихся в аренде «Квадры» и ЛГЭКа, модернизирована котельная на улице Ковалева,. В этом году Дмитрий Бондаревский желает получить 120 млн рублей доходов, освоить 131 млн рублей на модернизации 4,3 км тепловых сетей и двух котельных. В аренду «Квадре» будут переданы еще 32 объекта балансовой стоимостью 79 млн рублей.



– Мы копим убытки, а результатов никаких. Надо уже решить судьбу МУП «Липецктеплосеть». Там ведь нет никакого штата, кроме пяти человек руководства. МУП надо ликвидировать, а имущество отдать в концессионное соглашение, – заявила депутат Светлана Бессонова.



Председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин с этим мнением согласился. Евгений Лепекин сообщил, что до 2025 года все МУПы должны быть ликвидированы, в том числе и «Липецктеплосеть».

