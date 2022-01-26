Общество

сегодня, 13:20

В Воловском районе отмечают годовщину освобождения от оккупантов

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#память #война #УГПСС
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В Воловском районе отмечают годовщину освобождения от оккупантов

Фашисты дважды оккупировали район: с 7 ноября по 14 декабря 1941 года и с июня 1942-го по 26 января 1943-го.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, 26 января в Воловском районе отмечают день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Сотрудники отдельного пожарно-спасательного поста №28 села Юрское Воловского района почтили память павших воинов минутой молчания, и возложили венок к Братской могиле в селе Юрское.

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По свидетельству местных краеведов, фашисты дважды оккупировали район: с 7 ноября по 14 декабря 1941 года и с июня 1942-го по 26 января 1943-го.

Как следует из архивных документов, в Воловском районе оккупанты сожгли и разрушили свыше 2000 домов. Зимой 1941-го в селе Вышнее Большое немцы согнали мирное население в деревянный дом, облили бензином и подожгли. Более полусотни человек сгорели заживо. Были уничтожены все общественные постройки, школы, учреждения культуры.

Линия фронта, занимавшая почти 64 километра, проходила по территории сел Гатище, Юрское, деревням Хитрово, Дробышево и другим населенным пунктам.

Каждый год жители Воловского района отмечают очередную годовщину освобождения своей земли от немецко-фашистских захватчиков.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
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#память #война #УГПСС
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Комментарии (3)

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мещер

сегодня, 13:47
щас то нас кто освободит от оккупантов
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Только

сегодня, 13:45
Потомки фашистов живут лучше, чем потомки солдат-освободителей.
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Мистер Волово

сегодня, 13:37
Это благое дело!
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