В Воловском районе отмечают годовщину освобождения от оккупантов

Фашисты дважды оккупировали район: с 7 ноября по 14 декабря 1941 года и с июня 1942-го по 26 января 1943-го.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, 26 января в Воловском районе отмечают день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.Сотрудники отдельного пожарно-спасательного поста №28 села Юрское Воловского района почтили память павших воинов минутой молчания, и возложили венок к Братской могиле в селе Юрское.По свидетельству местных краеведов, фашисты дважды оккупировали район: с 7 ноября по 14 декабря 1941 года и с июня 1942-го по 26 января 1943-го.Как следует из архивных документов, в Воловском районе оккупанты сожгли и разрушили свыше 2000 домов. Зимой 1941-го в селе Вышнее Большое немцы согнали мирное население в деревянный дом, облили бензином и подожгли. Более полусотни человек сгорели заживо. Были уничтожены все общественные постройки, школы, учреждения культуры.Линия фронта, занимавшая почти 64 километра, проходила по территории сел Гатище, Юрское, деревням Хитрово, Дробышево и другим населенным пунктам.Каждый год жители Воловского района отмечают очередную годовщину освобождения своей земли от немецко-фашистских захватчиков.