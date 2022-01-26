Общество

11 минут назад

Всё больше классов переводят на дистанционное обучение: для родителей организована «горячая линия»

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#карантин #школа #детский сад
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Всё больше классов переводят на дистанционное обучение: для родителей организована «горячая линия»

А детским садам рекомендовали организовать дежурные группы.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в связи с ростом числа классов, закрытых на карантин и переведённых на дистанционное обучение, в управлении образования и науки Липецкой области открыта горячая линия по вопросам, связанным с работой образовательных организаций в настоящий период: +7 (4742) 32-95-16.

В целях недопущения распространения респираторных вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции среди детей в Липецкой области принят ряд мер.

Образовательные организации по согласованию с муниципальным органом управления образованием или учредителем принимают решение об организации образовательного процесса с применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий.

Родители вправе ходатайствовать об организации обучения ребёнка по индивидуальному учебному плану с применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий. Для этого с заявлением необходимо обратиться к директору школы.

Муниципалитетам рекомендуется организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы для присмотра и ухода за детьми, чьи родители работают в непрерывно действующих в условиях сложившейся ситуации организациях.

Напомним, по последним данным, 21 класс в 10 школах региона и лицей №5 города Ельца закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции. Из-за ОРВИ и гриппа приостановлены занятия в школе села Колыбельское Чаплыгинского района. На дистанционное обучение из-за респираторных вирусных заболеваний перешли более семи тысяч школьников. Это учащиеся 312 классов 61 школы региона. Также частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ шесть групп в пяти детских садах.
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#карантин #школа #детский сад
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Комментарии (1)

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Алиса

2 минуты назад
Непонятно, что за ряд мер, кроме горячей линии. Ходатайствовать о переводе на дистанционку можно было и раньше (правда это было бесполезно)
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