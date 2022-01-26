Липчане вторые сутки ждут в Воронеже вылета в Стамбул

Всему виной снегопад в Стамбуле.









Рейс из Воронежа в Стамбул N4 5887 авиакомпании «Nordwind Airlines» должен был вылететь ещё 25 января в 17:35, сейчас расчетное время вылета — 26 января в 22:05.



Известно, что и в аэропорту Стамбула застряли липчане, которые, наоборот, ждут тем же бортом вылета домой.

Рейс из Воронежа в Стамбул N4 5887 авиакомпании «Nordwind Airlines» должен был вылететь ещё 25 января в 17:35, сейчас расчетное время вылета — 26 января в 22:05.Известно, что и в аэропорту Стамбула застряли липчане, которые, наоборот, ждут тем же бортом вылета домой.









Липчане не могут вылететь из Воронежа в Стамбул. Дело в том, что в аэропорту Стамбула из-за непогоды — транспортный коллапс. Многие рейсы на вылет и прилёт задержали. Сейчас полёты возобновляются, но рейс из Воронежа пока задерживают. Помимо липчан, вылета также ждут пассажиры из самого Воронежа, а также из Белгорода.Как рассказала GOROD48 липчанка по имени Екатерина, рейс переносили уже четыре раза. Но застрявших пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием.