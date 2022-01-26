Общество

35 минут назад

Липчане вторые сутки ждут в Воронеже вылета в Стамбул

5 520
#туризм
3
Липчане вторые сутки ждут в Воронеже вылета в Стамбул

Всему виной снегопад в Стамбуле.

Липчане не могут вылететь из Воронежа в Стамбул. Дело в том, что в аэропорту Стамбула из-за непогоды — транспортный коллапс. Многие рейсы на вылет и прилёт задержали. Сейчас полёты возобновляются, но рейс из Воронежа пока задерживают. Помимо липчан, вылета также ждут пассажиры из самого Воронежа, а также из Белгорода.

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Как рассказала GOROD48 липчанка по имени Екатерина, рейс переносили уже четыре раза. Но застрявших пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием. 

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Рейс из Воронежа в Стамбул N4 5887 авиакомпании «Nordwind Airlines» должен был вылететь ещё 25 января в 17:35, сейчас расчетное время вылета — 26 января в 22:05.

Известно, что и в аэропорту Стамбула застряли липчане, которые, наоборот, ждут тем же бортом вылета домой. 
 



5 520
#туризм
3

Комментарии (5)

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Пусть

16 минут назад
Сидят,дураков природа учит
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Молодой

20 минут назад
Возьмите меня с собой, оставьте меня там.
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Элиот

22 минуты назад
О, круто, т.е в Турцию можно лететь и из Воронежа. А ещё куда?
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Да уж

23 минуты назад
Вот так дураков учит природа.
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006

26 минут назад
Омикрон везут,задалбали
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