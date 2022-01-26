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сегодня, 12:10
Брата Навального объявили в федеральный розыск
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Основанием для федерального розыска брата оппозиционера Алексея Навального стало его отсутствие дома.
МВД РФ объявило в розыск брата Алексея Навального Олега, - следует из базы данных ведомства.
Поводом для появления его в базе разыскиваемых лиц МВД РФ послужило отсутствие по месту проживания при проверке инспекцией, - передает "Интерфакс".
"Согласно рапорту, Навальный действительно не вставал на учет, а объявление в розыск связано с тем, что инспекция приходила к нему по месту проживания и не обнаружила, видимо, там", - рассказал адвокат Никос Параскевов.
Также МВД РФ объявило в розыск бывшего координатора штаба Алексея Навального Олега Степанова, - передает РИА Новости.
Отмечается, что основание для розыска: разыскивается по статье УК. О какой статье идет речь - не уточняется.
В конце августа Преображенский суд Москвы приговорил Степанова к году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Ему запрещено покидать дом с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы, а также надлежит отмечаться в инспекции два раза в месяц. В октябре Мосгорсуд утвердил приговор.
Накануне стало известно, что уголовно-исправительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене Навальному условного срока по "санитарному делу".
Преображенский суд Москвы 6 августа 2021 года назначил Олегу Навальному год условно с испытательным сроком в течение года, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Приговор был оставлен без изменений Мосгорсудом.
Поводом для появления его в базе разыскиваемых лиц МВД РФ послужило отсутствие по месту проживания при проверке инспекцией, - передает "Интерфакс".
"Согласно рапорту, Навальный действительно не вставал на учет, а объявление в розыск связано с тем, что инспекция приходила к нему по месту проживания и не обнаружила, видимо, там", - рассказал адвокат Никос Параскевов.
Также МВД РФ объявило в розыск бывшего координатора штаба Алексея Навального Олега Степанова, - передает РИА Новости.
Отмечается, что основание для розыска: разыскивается по статье УК. О какой статье идет речь - не уточняется.
В конце августа Преображенский суд Москвы приговорил Степанова к году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Ему запрещено покидать дом с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы, а также надлежит отмечаться в инспекции два раза в месяц. В октябре Мосгорсуд утвердил приговор.
Накануне стало известно, что уголовно-исправительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене Навальному условного срока по "санитарному делу".
Преображенский суд Москвы 6 августа 2021 года назначил Олегу Навальному год условно с испытательным сроком в течение года, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Приговор был оставлен без изменений Мосгорсудом.
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