Спорт

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Липецкие борцы начали год с двух «бронзовых» медалей

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#Греко-римская борьба #СШОР №9 #Михаил Шкарин
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Липецкие борцы начали год с двух «бронзовых» медалей

Михаил Шкарин поднялся на пьедестал, будучи одним из самых младших участников соревнований.

Липецкие борцы греко-римского стиля завоевали две медали первенства ЦФО среди юношей и девушек до 18 лет в Рязани.

Михаил Шкарин стал третьим в весовой категории до 71 кг, а Евгений Дорохин получил «бронзу» в самой тяжёлой и, соответственно, престижной категории до 110 кг.

Отметим, что 14-летний Шкарин был одним из самых младших участников соревнований. В прошлом году Михаил выиграл «бронзовую» медаль первенства страны.

В соревнованиях на рязанском ковре выступили около 200 борцов, которые представляли 11 регионов.

276
#Греко-римская борьба #СШОР №9 #Михаил Шкарин
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