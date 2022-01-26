Липецкие борцы начали год с двух «бронзовых» медалей

Михаил Шкарин поднялся на пьедестал, будучи одним из самых младших участников соревнований.

Липецкие борцы греко-римского стиля завоевали две медали первенства ЦФО среди юношей и девушек до 18 лет в Рязани.

Михаил Шкарин стал третьим в весовой категории до 71 кг, а Евгений Дорохин получил «бронзу» в самой тяжёлой и, соответственно, престижной категории до 110 кг.

Отметим, что 14-летний Шкарин был одним из самых младших участников соревнований. В прошлом году Михаил выиграл «бронзовую» медаль первенства страны.

В соревнованиях на рязанском ковре выступили около 200 борцов, которые представляли 11 регионов.