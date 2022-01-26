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30 минут назад

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

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#пенсия #индексация

Предполагается, что индексация пенсий пройдет с 1 января текущего года. На 8,6% также повысят пенсии военных пенсионеров.

Совет Федерации на заседании 26 января одобрил поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

Решение принято единогласно, за принятие закона проголосовали 144 сенатора, - передает ТАСС.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, - заявила ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор уточнила, что в феврале пенсионерам придет и компенсация за январь с учетом доиндексации.

20 января Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий в России выше уровня инфляции.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

Пенсионный фонд России заявил, что готов к перерасчёту пенсии в связи с её индексацией в 2022 году на 8,6% вместо запланированных 5,9%, - передает RT.

"Совокупные расходы на три года, с 2022 по 2024-й, составят 539,9 млрд рублей… текущих средств достаточно для того, чтобы эту выплату осуществить в увеличенном размере пенсий", — заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.
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#пенсия #индексация

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