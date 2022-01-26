За год на дорогах Липецкой области погиб 161 человек

В ГИБДД подвели итоги года.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в минувшем году на территории Липецкой области зарегистрировано 1126 автоаварий, в которых 161 человек погиб и 1398 получили травмы.



Количество аварий, совершенных по вине нетрезвых водителей уменьшилось на треть- всего произошло 143 таких ДТП, в них 42 человека погибли и 181 получил различные травмы.



Совершено 305 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, что на 14% меньше, чем годом ранее. В них 51 человек погиб и 266 получили различные травмы.



В прошедшем году было зарегистрировано 162 автоаварии с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, что на 12 % меньше, чем в предыдущем году. 9 детей погибли и 170 – получили травмы. Почти половина детей и подростков пострадали по вине взрослых – дети были их были пассажирами.



В 2021 году сотрудники ГИБДД выявили 901 224 правонарушения в области дорожного движения, в том числе 3952 случая управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования.



Кроме того, было выявлено 5256 случаев выезда на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД, 3089 нарушений требований сигнала светофора, 6001 случай непредоставления преимущества в движении пешеходам, 6212 нарушений ПДД пешеходами.



В автоматическом режиме выявлено почти восемьсот тысяч фактов нарушения правил дорожного движения.



Также в этот период дорожные полицейские выявили 13 770 случаев грубых нарушений правил дорожного движения, за совершение которых предусмотрено назначение наказания в виде лишения прав или административного ареста.