Происшествия

59 минут назад

За год на дорогах Липецкой области погиб 161 человек

4 386
#ДТП
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За год на дорогах Липецкой области погиб 161 человек

В ГИБДД подвели итоги года.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в минувшем году на территории Липецкой области зарегистрировано 1126 автоаварий, в которых 161 человек погиб и 1398 получили травмы.

Количество аварий, совершенных по вине нетрезвых водителей уменьшилось на треть- всего произошло 143 таких ДТП, в них 42 человека погибли и 181 получил различные травмы.

Совершено 305 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, что на 14% меньше, чем годом ранее. В них 51 человек погиб и 266 получили различные травмы.

В прошедшем году было зарегистрировано 162 автоаварии с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, что на 12 % меньше, чем в предыдущем году. 9 детей погибли и 170 – получили травмы. Почти половина детей и подростков пострадали по вине взрослых – дети были их были пассажирами.

В 2021 году сотрудники ГИБДД выявили 901 224 правонарушения в области дорожного движения, в том числе 3952 случая управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования.

Кроме того, было выявлено 5256 случаев выезда на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД, 3089 нарушений требований сигнала светофора, 6001 случай непредоставления преимущества в движении пешеходам, 6212 нарушений ПДД пешеходами.

В автоматическом режиме выявлено почти восемьсот тысяч фактов нарушения правил дорожного движения.

Также в этот период дорожные полицейские выявили 13 770 случаев грубых нарушений правил дорожного движения, за совершение которых предусмотрено назначение наказания в виде лишения прав или административного ареста.
4 386
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Крокодил

6 минут назад
Да уж, ездить нужно по правилам и тогда никто твоё бабло не отберёт!
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аналитик

12 минут назад
На красный едут .как на зеленый . автомат ППШ решить проблемы финишеров
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Уважаемое ГИБДД!!!!

40 минут назад
В городе надо ставить больше видеокамер! На светофорах и переходах!!!
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Да уж

41 минуту назад
800 000 фактов нарушения ПДД выявлено в автоматическом режиме! Это же сколько бабла отобрали у липецких водителей?!!! И куда это всё пошло?
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