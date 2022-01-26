Общество

сегодня, 10:36

Запуск перелетов из Липецка в Турцию зависит от трех факторов

8 732
#туризм #Турция #полеты
2
Запуск перелетов из Липецка в Турцию зависит от трех факторов

Главный их них — эпидемиологическая обстановка.

Еще зимой 2020 года стало известно о том, что между Липецком и турецкой Антальей откроют авиасообщение. Первый рейс был запланирован на 30 апреля. Но в планы туристов и операторов отдыха вмешался COVID-19. Ни один самолет из Липецка в Анталью пока так и не улетел. О том, при каких условиях возможен запуск туристического маршрута, GOROD48 сообщили в администрации Липецкой области.

- На сегодняшний день туристический оператор уже готов организовывать путешествия липчан. Наш аэропорт тоже в полной готовности для приема и отправки самолетов в Анталью, - сообщили в администрации Липецка. - Но начало туристической навигации зависит от еще трех важных факторов. Первый и главный из них — эпидемиологическая обстановка. При ее улучшении сообщение между Липецком и Турцией начнется, если поступит соответствующее разрешение от Роспотребнадзора. Это второй фактор. Третий фактор — необходимость согласовать расписания полетов компании «Nordwind» с Росавиацией.

Напомним, туры в Турцию планировал оператор «Пегас Туристик», маршрут должна была обслуживать авиакомпания «NordWind». Сразу после сообщения о планах оператора липчане начали активно разбирать туры в Турцию.
8 732
#туризм #Турция #полеты
2

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тур

15 минут назад
Зачем?
ответить

Ваш

19 минут назад
Попов Ю., Так и Россия и россияне ко всему миру враждебно относятся. Пол мира мечтают в радиоактивный пепел испепелить
ответить

В этом городе

33 минуты назад
Гость, не умничай!
ответить

Донателло

38 минут назад
А я бы слетал
ответить

Гость

40 минут назад
В этом городе, так не свинячьте на пляжах и будет чисто... А у нас по принципу--где едим там и гадим, а убирать за собой--- не "барское"это дело мусор до урны донести... Вот то ли дело в Анталию слетать и потом ныть, что зарплаты низкие и т.д
ответить

В этом городе

49 минут назад
Попов Ю., где людям купаться и загорать? На липецком пляже, который испоганили? Одни патриоты кругом! Только жизнь что-то лучше не становится!
ответить

Липчанин

сегодня, 10:48
Для начала надо найти директора аэропорта, который хоть чуть имел бы малость понимал в техническом образование. А это место в Липецке передают для смеха всего города, над бывшем директором, в прошлом сотрудник, весь аэропорт смеялся. Он там хоть понял как гайка на болте крутится
ответить

Попов Ю.

сегодня, 10:44
Турция враждебно настроенная к России страна, что за уроды везут туда деньги и поддерживают экономику противника? В современных россиянах нет никакого патриотизма.
ответить

Еще в рубрике

ГЖИ отказывается от личного приема липчан

2 минуты назад

Общество
Липецкий бизнесмен умудрился насолить шести крупным компаниям
#контрафакт #товарный знак #компенсация
Липецкий бизнесмен умудрился насолить шести крупным компаниям

19 минут назад

Общество
Медаль и личные вещи погибшего в Липецкой области солдата передали родственникам
#память #поисковики
2
Медаль и личные вещи погибшего в Липецкой области солдата передали родственникам

сегодня, 10:19

Общество
Ликвидировано липецкое отделение «Союза армян России»
#союз армян #Азат Казаров #ликвидация
16
Ликвидировано липецкое отделение «Союза армян России»

сегодня, 10:10

Общество
Возле Комсомольского пруда убирают новогоднее украшение
#новый год #иллюминация
Возле Комсомольского пруда убирают новогоднее украшение

сегодня, 09:50

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
18
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество