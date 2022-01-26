Общество
сегодня, 10:36
Запуск перелетов из Липецка в Турцию зависит от трех факторов
Главный их них — эпидемиологическая обстановка.
Еще зимой 2020 года стало известно о том, что между Липецком и турецкой Антальей откроют авиасообщение. Первый рейс был запланирован на 30 апреля. Но в планы туристов и операторов отдыха вмешался COVID-19. Ни один самолет из Липецка в Анталью пока так и не улетел. О том, при каких условиях возможен запуск туристического маршрута, GOROD48 сообщили в администрации Липецкой области.
- На сегодняшний день туристический оператор уже готов организовывать путешествия липчан. Наш аэропорт тоже в полной готовности для приема и отправки самолетов в Анталью, - сообщили в администрации Липецка. - Но начало туристической навигации зависит от еще трех важных факторов. Первый и главный из них — эпидемиологическая обстановка. При ее улучшении сообщение между Липецком и Турцией начнется, если поступит соответствующее разрешение от Роспотребнадзора. Это второй фактор. Третий фактор — необходимость согласовать расписания полетов компании «Nordwind» с Росавиацией.
Напомним, туры в Турцию планировал оператор «Пегас Туристик», маршрут должна была обслуживать авиакомпания «NordWind». Сразу после сообщения о планах оператора липчане начали активно разбирать туры в Турцию.
- На сегодняшний день туристический оператор уже готов организовывать путешествия липчан. Наш аэропорт тоже в полной готовности для приема и отправки самолетов в Анталью, - сообщили в администрации Липецка. - Но начало туристической навигации зависит от еще трех важных факторов. Первый и главный из них — эпидемиологическая обстановка. При ее улучшении сообщение между Липецком и Турцией начнется, если поступит соответствующее разрешение от Роспотребнадзора. Это второй фактор. Третий фактор — необходимость согласовать расписания полетов компании «Nordwind» с Росавиацией.
Напомним, туры в Турцию планировал оператор «Пегас Туристик», маршрут должна была обслуживать авиакомпания «NordWind». Сразу после сообщения о планах оператора липчане начали активно разбирать туры в Турцию.
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