Автоинспекторы ищут свидетелей ДТП

Участник столкновения скрылся с места аварии.

ОГИБДД ОМВД России по Ельцу просит откликнуться очевидцев ДТП, участник которого уехал с места аварии.



ДТП произошло в 18:30 21 января возле дома №2 на улице Путейской. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле врезался в машину «Лада Приора». После столкновения водитель покинул место аварии.



Свидетелей ДТП просят позвонить по телефону 8-910-250-52-51.