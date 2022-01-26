Происшествия

20 минут назад

Автоинспекторы ищут свидетелей ДТП

661
#авария #ДТП
Автоинспекторы ищут свидетелей ДТП

Участник столкновения скрылся с места аварии.

ОГИБДД ОМВД России по Ельцу просит откликнуться очевидцев ДТП, участник которого уехал с места аварии.

ДТП произошло в 18:30 21 января возле дома №2 на улице Путейской. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле врезался в машину «Лада Приора». После столкновения водитель покинул место аварии.

Свидетелей ДТП просят позвонить по телефону 8-910-250-52-51.
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#авария #ДТП

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