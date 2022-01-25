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В РФ хотят пустить пенсионные накопления на покупку жилья

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#пенсионные накопления #жилье

Для покупки жилья в России предложили использовать пенсионные накопления. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились крупные риелторские компании. 

Бизнес предложил создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений на приобретение жилья, земельных участков, а также строительство. Выдавать средства по принципу ипотеки до 20 лет (или до наступления пенсии) — полную необходимую сумму или часть.

Согласно идее, деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4-5% годовых (если процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то субсидировать разницу). С такой инициативой выступила федеральная риелторская компания «Этажи». С копией документа ознакомились «Известия».

Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в установленном порядке в Минфин и Минстрой, сказали в кабмине. В Минфине «Известиям» сообщили, что обращение компании будет рассмотрено в установленном порядке после его получения.

Привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, повысить доступность жилья, полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Инициатива разумна с точки зрения нынешней ситуации в экономике, считает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

Однако пенсионные накопления будет весьма сложно достать из инвестиционного оборота фондов, кроме того, они сегодня частично используются для выплаты сегодняшних пенсий, сказал независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. Вывод и, соответственно, «замораживание» части активов под новую структуру несет риски удорожания работы системы, уверен он.

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#пенсионные накопления #жилье

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