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В ВОЗ не исключили появление новых штаммов после «Омикрона»

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#коронавирус
Скорее всего «Омикрон» — не последний вариант COVID. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе ВОЗ, отметив, что они рассматривают в настоящий момент все сценарии пандемии.

«Коронавирус уже находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным (характерное для определенных регионов заболевание), но сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии», — заявили в организации. 

Представитель ВОЗ также отметил, что появление «Омикрона» означает, что превентивные меры остаются очень важным элементом защиты. Странам следует ужесточать или снимать меры на основе данных о заболеваемости и возможностей системы здравоохранения. «Важно не давать преждевременных обещаний», — заключили в ВОЗ.

Тем временем ряд стран в ЕС, несмотря на рост заболеваемости, смягчает ограничения. Испанские власти и вовсе призывают Европу воспринимать вспышки COVID как сезонный грипп и сосредоточиться на прививочной кампании, а не жестких мерах.

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#коронавирус

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