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23 минуты назад
Собянин заявил о росте случаев заболевания коронавирусом в Москве
По словам мэра, нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения в Москве выросла за две недели на треть.
Рост заболеваемости коронавирусом в столице может продлиться еще две недели. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 от отметил, что ситуация в Москве развивается "по европейскому сценарию", - передает НСН.
"Очевидно, что с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, это, конечно, будет серьезное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь поликлиническую", - отметил Собянин.
По его словам, штамм "омикрон" намного заразнее мутации "дельта". "Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. Первые данные о распространении "омикрона" в Москве подтверждают эти факты", - заявил глава столичного региона.
На предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза – с 2,8 тыс. до 5,7 тыс. в день. А на 18 января - перевалило за 8 тысяч.
Но при этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. Если летом-осенью 2021 г. при 5 тыс. положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тыс. человек, то сейчас – 750-800 человек в день, - утверждает Собянин в своем личном блоге.
"Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом", - подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы отметил, что предстоит работать в режиме экстренной медицинской помощи.
"Очень важно проводить мероприятия по удаленной работе на предприятиях, это теперь уже не только эпидемиологические мероприятия, но и с точки зрения работоспособности самих предприятий важно, чтобы часть их работников была на удаленке", - подчеркнул Собянин.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели, - передает RT.
"Согласен. Я уже неоднократно об этом говорил. Он (рост заболеваемости) примерно столько будет продолжаться, а затем постепенно начнёт снижаться", — выразил уверенность Альтштейн.
По его мнению, увеличение темпов вакцинации положительно повлияет на ситуацию.
"Это поможет, и это очень важно. Потому что рост заболеваемости будет снижаться, но процесс этот затяжной. Пройдут ещё недели. Если вирус встретит вакцинированное население — это один эффект, а если невакцинированное — это совсем другое дело", — добавил вирусолог.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 67 809 новых случаев коронавируса, из них в Москве - 18 935.
На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 от отметил, что ситуация в Москве развивается "по европейскому сценарию", - передает НСН.
"Очевидно, что с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, это, конечно, будет серьезное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь поликлиническую", - отметил Собянин.
По его словам, штамм "омикрон" намного заразнее мутации "дельта". "Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. Первые данные о распространении "омикрона" в Москве подтверждают эти факты", - заявил глава столичного региона.
На предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза – с 2,8 тыс. до 5,7 тыс. в день. А на 18 января - перевалило за 8 тысяч.
Но при этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. Если летом-осенью 2021 г. при 5 тыс. положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1,5 тыс. человек, то сейчас – 750-800 человек в день, - утверждает Собянин в своем личном блоге.
"Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом", - подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы отметил, что предстоит работать в режиме экстренной медицинской помощи.
"Очень важно проводить мероприятия по удаленной работе на предприятиях, это теперь уже не только эпидемиологические мероприятия, но и с точки зрения работоспособности самих предприятий важно, чтобы часть их работников была на удаленке", - подчеркнул Собянин.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели, - передает RT.
"Согласен. Я уже неоднократно об этом говорил. Он (рост заболеваемости) примерно столько будет продолжаться, а затем постепенно начнёт снижаться", — выразил уверенность Альтштейн.
По его мнению, увеличение темпов вакцинации положительно повлияет на ситуацию.
"Это поможет, и это очень важно. Потому что рост заболеваемости будет снижаться, но процесс этот затяжной. Пройдут ещё недели. Если вирус встретит вакцинированное население — это один эффект, а если невакцинированное — это совсем другое дело", — добавил вирусолог.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 67 809 новых случаев коронавируса, из них в Москве - 18 935.